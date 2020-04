Højskole må forblive lukket - men efteråret ser godt ud

Højskolerne kunne have håbet på at komme med i næste skridt af samfundets genåbning, men sådan gik det ikke, da der blev indgået en politisk aftale i nat.

Højskolen kan dog varme sig med, at krisen ikke har sat en prop i de unges højskolelyst, men at der under krisen løber nye tilmeldinger ind til efteråret.