Højskole huser hjemløse

Livet på gaden er i forvejen ubarmhjertigt. Men mens nattefrosten har dykket mod rekordkulde, har Roskildes hjemløse været mere end almindeligt pressede for at klare sig gennem vinteren.

På den baggrund har Roskilde Festival Højskole indgået et lidt utraditionelt samarbejde med Kirkens Korshær og Roskilde Kommune. Højskolen er tømt for elever på grund af nedlukningen, så efter en henvendelse fra byrådsmedlem Gitte Kronbak Nielsen (S) besluttede ledelsen at lave en elevfløj om til nødherberg for kommunens hjemløse. Højskolen lod dørene åbne for de hjemløse mandag 8. februar, og de kan fortsat søge nattely for vinterkulden på højskolen frem til 22. februar.