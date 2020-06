Se billedserie Istandsættelsen af Roskilde Højskole skrider frem. Fredag var der rejsegilde på det omfattende projekt, som ventes færdigt i starten af 2021. Foto: Kristian Jørgensen

Højskole godt på vej til at blive boliger med udsigt

Roskilde - 19. juni 2020 kl. 18:56 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ved at være til at se, hvordan den tidligere så faldefærdige Roskilde Højskole bliver bragt til ære og værdighed igen. Renoveringen af højskolen til lejelejligheder er nu nået så langt, at det fredag var tid til rejsegilde.

Her kunne den nye indehaver af højskolebygningen, Patrik Qvant Ekberg, glæde sig over, at arbejdet skrider planmæssigt frem, så de 19 boliger burde stå klar til indflytning i starten af næste år.

Mindre lejligheder Der bliver lavet lidt flere lejligheder end først planlagt. Størrelsen på lejlighederne er blevet gjort lidt mindre, så de frem for 120-130 kvadratmeter nu bliver mellem 67 og 120.

Det skyldes dels nogle praktikaliteter, men også at lejen bliver mindre, og lejlighederne derfor henvender sig til en lidt bredere skare.

Patrik Qvant Ekberg har da også allerede fået de første forhåndsreservationer, og resten bliver snart udbudt til leje gennem en mægler.

Patrik Qvant Ekberg er den glade

indehaver af højskolebygningen. Han

har en forkærlighed for at renovere

gamle bygninger og fandt den

perfekte mulighed i højskolen fra 1907.

Foto: Kristian Jørgensen



Solidt håndværk Patrik Qvant Ekberg, der driver en tømmerhandel, har en forkærlighed for at renovere gamle bygninger frem for at bygge nyt.

Højskolen er det største byggeprojekt, han har kastet sig over. Da han fik muligheden, var han ikke i tvivl om, at her skulle der gøres alt, hvad der kan lade sig gøre. Ved rejsegildet kunne han konstatere, at ambitionerne ser ud til at holde stik.

- Godt dansk håndværk kan jeg virkelig godt lide, og det er det her et strålende eksempel på, sagde Patrik Qvant Ekberg til håndværkerne.

Glad eks-ejer Han har købt højskolen af Thomas Gjørup, der stadig ejer resten af højskolegrunden og vil bygge nye boliger på den. Gjørup solgte højskolen, fordi han ikke selv så sig i stand til at gøre, hvad den nye ejer nu er i gang med.

- Det ser ud til at blive rigtig godt, og det glæder os meget, siger Thomas Gjørup, der også ser højskolebygningen som et stor kvalitet for det område, han vil bebygge med i omegnen af 160-190 boliger.

Han afventer dog stadig lokalplanarbejdet i kommunen, men stiler efter en færdiggørelse om godt fem år.

Thomas Gjørup har dog en aftale om at købe højskolens tidligere gymnastiksal tilbage af Patrik Qvant Ekberg, når den er renoveret. Fremover skal det være fælleshus med køkken og anretterrum for hele det kommende boligområde.

