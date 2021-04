Roskilde Festival Højskole er blandt de 18 favoritter til Renoverprisen 2021, efter at over 100 nominerede projekter er blevet sorteret fra. Højskolen er tidligere blevet hædret af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde. Foto: Steen Østbjerg

Højskole et skridt nærmere endnu en pris

Ikke første gang Skulle prisen tilfalde RoFH, vil det ikke være den første hæder, som arkitektfirmaerne Cobe og MVRDV, som stod bag projektet, høster for arbejdet. Roskilde Festival Højskole har nemlig allerede har fået flere priser, heriblandt fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde, som hædersplakette blev hængt op tæt ved indgangen for et år siden.

I indstillingen af højskolebyggeriet fremhæves, at »transformationen af den gamle fabrikshal til ny højskole er et fornemt eksempel på, hvordan renovering af industrielle bygningsværker både kan understrege et områdes historiske arv, blive et nyt vartegn for en bydel og ikke mindst være en brugbar inspirationskilde til, hvordan man kan skabe autentiske og bæredygtige byggerier i høj kvalitet ved at renovere i stedet for at rive ned.«