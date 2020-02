Højskole arrangerer feministisk festival for første gang

Den 21-22. februar foregår Talk Town i Roskilde for første gang, hvor højskolens elever har stået for programmet til festivalen.

Hvad er Talk Town Roskilde? Talk Town Roskilde finder sted 21.-22. februar på Roskilde Festival Højskole

Det er gratis, og der vil både være aktiviteter for store og små

Debatfestivalen Talk Town har fokus på køn, ligestilling og feminisme

Højskolens elever har selv planlagt debatter, aktiviteter og koncerter, og står også selv for opbygningen.

Ved den seneste Talk Town i København var der 3000 gæster. Roskilde Festival Højskoles lokaler kan dog kun have 300 besøgende ad gangen

Gå ind på talktown.dk og læs mere om festivalen

Du kan lære at forsvare dig mod den patriarkalske verden til feministisk selvforsvar, hvis du vel at mærke er enten kvinde eller kønsminoritet. Du kan også lære at flirte uden at overskride andres grænser, og du kan tage til debatter om deltidsarbejde, samtykke og tyk-aktivisme. Du kan være skidefuld og på rulleskøjter, når hele festivalen sluttes af med rulle-disco, DJ og dans.