Forstander Hans Christian Nielsen langer hårdt ud efter Sundhedsstyrelsen. Torsdag aften fik Roskilde Festival Højskole ligesom andre højskoler besked om nye retningslinjer, to dage efter de havde fået vilkårene for genåbningen, som man var begyndt at indrette sig efter. Foto: Kim Rasmussen

Højskole: Sundhedsstyrelsen er en flok amatører

Kort efter højskolerne har fået lov at åbne, ændrer Sundhedsstyrelsen retningslinjerne radikalt, så eleverne nu skal være i grupper af otte frem for 20.

- Det her er simpelthen bare for amatøragtigt fra Sundhedsstyrelsens side. Man kan ikke udgive nogle retningslinjer på en så central ting om tirsdagen og så ændre dem fundamentalt to dage efter. Det kan simpelthen ikke være baseret på, at smittetrykket er steget på de to dage, siger Hans Christian Nielsen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de laver de generelle retningslinjer, og at det er Kulturministeriet, der står for de specifikke retningslinjer for højskolerne.

Kulturministeriet oplyser dernæst, at de har været nødt til at ændre retningslinjerne, fordi Sundhedsstyrelsen har lavet en fejl i deres beregning af, hvor mange de være samlet i familiegrupper på højskolerne.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.