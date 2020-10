Høj hastighed bag uheld ved motorvejsafkørsel

Midt- og Vestsjællands politi fik natten til fredag klokken 1.00 anmeldelsen om et uheld på Holbæk motorvejen i vestgående retning ved afkørslen til Køgevej. Uheldet skete på rampen, hvor en 26-årig mand fra Karise kørte for stærkt ind et 180 graders sving og ramte autoværnet.

Derudover kan den 26-årige se frem til en sigtelse for kørsel uden kørekort.