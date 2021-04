Hjertestartere til lokalområdet

En hjertestarter er med til at skabe tryghed i lokalområdet og for indbyggerne i dem. Den opfattelse deler Camilla Pilsgaard fra Gundsømagle. Hun stod ved Hjerteforeningens Landsuddeling sidste år i spidsen for at samle ind til en hjertestarter, der siden er blevet sat op i Gundsømagle. Den er placeret ved Mundvigen Tandklinik på Frederiksborgvej 523A, hvor Camilla Pilsgaard arbejder.