Hans Møllegaard tog i 1997 initiativ til at indføre Rehab Golf i Roskilde Golf Klub, efter at han selv blev ramt af et slagtilfælde. Foto: Thomas Olsen

Hjerneskadet golfspiller kåret til årets ildsjæl

Roskilde - 23. november 2019 kl. 06:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bare fordi man er hjerneskadet, kan man godt spille golf og udføre frivilligt arbejde i sin golfklub. Det er Hans Møllegaard fra Roskilde Golf Klub beviset på, og nu har hans indsats gjort ham til modtager af Golfavisen og Golfmagasinets pris »Årets ildsjæl 2019«.

Hans Møllegaard blev ramt af et slagtilfælde i 1996 med efterfølgende lammelser. Inden slagtilfældet havde han spillet golf i en snes år og var nået ned i handicap otte. Under genoptræningen læste han om Rehab Golf - golf for handicappede med hjerneskader - besluttede sig for at prøve det selv.

Han fik sin søn til at køre sig ud i golfklubben og begyndte at spille. I starten foregik det siddende i kørestol, men snart gik det så godt, at han tænkte, at andre også skulle have glæde af det. Det førte til, at han i 1997 oprettede Rehab Golf i Roskilde Golf Klub, som i dag har 28 medlemmer, der kommer fra det meste af Sjælland og mødes hver fredag formiddag til en runde på par 3-banen og efterfølgende socialt samvær i klubbens restaurant. I samtlige 22 år har det været med Hans Møllegaard som den drivende kraft.

Han er i øvrigt ikke uvant med at blive belønnet for sin indsats. For to år siden blev han udnævnt til »Årets ildsjæl« i Roskilde Golf Klub, og sidste år blev Rehab Golf-afdelingen tildelt Roskilde Kommunes idrætspris for foreninger. Dommerkomiteen til »Årets Ildsjæl 2019« består af chefredaktør Kim Henningsen, seniorreporter Frits Christensen, journalist Jens Christensen, tv-kommentator Henrik Knudsen og formanden for PGA-trænerne i Danmark, Steffen Jacobsen.