Bomi har i dag mere plads, end hjerneskadecenteret bruger. Det er ikke ensbetydende med, at det er en god idé at flytte dem ud til fordel for en ny fgu-uddannelse, påpeger bestyrelsesformand Evan Lynnerup.

Hjerneskadecenter Bomi vil nødigt flytte

Roskilde - 11. april 2019

Det socialdemokratiske flertalsparti vil forsøge at gøre alle glade ved at flytte hjerneskadecenteret Bomi over på Roskilde Handelsskole for at give deres nuværende lokaler til den kommende fgu-uddannelse. Det ser dog ikke ud til at lykkes med at gøre Bmi glade for den løsning.

- Det har vi det ikke særlig godt med. Det er ikke nogen hemmelighed, at Bomi har været gennem en forvandlingsproces, hvor det er endt med at være et rigtig godt hjerneskadecenter, som bliver brugt i hele landet. På den front har Bomi behov for noget ro, og der er trods alt 85 medarbejdere med udsigt til at runde 100 inden for en overskuelig fremtid, og det er ikke bare noget, man lige finder et sted til. Det gælder også i forhold til brugerne, som kan være udsatte og gerne vil have det lidt mere diskret i forhold til at komme ind på en handelsskole, siger bestyrelsesformand Evan Lynnerup.

En krølle på sagen er, at Bomi er en selvejende institution, og kommunen juridisk set ikke kan disponere frit over deres lokaler uden om Bomis selvstændige bestyrelse. I realiteten er det dog kommunens beslutning på grund af en speciel konstruktion, men Evan Lynnerup håber, at løsningen vil give sig selv, når sagen er blevet undersøgt nærmere af kommunen.

- Når resultatet af den undersøgelse er klar, tror jeg, at situationen ser helt anderledes ud. Jeg tror, hverken at det er fornuftigt ud fra en faglig eller økonomisk vinkel, siger han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til fra TCR's ledelse eller bestyrelsesformand om deres fremtidige placering.