Bibliotekar Tonny Larsen (tv) er Roskilde Biblioteks »spøgelsesekspert« og ser her under en af de populære byvandringer »Roskilde Ghost Walk«. Han medvirker også i den første episode af den ny podcastserie »Usynligt selskab«, der handler om netop Roskilde Bibliotek. Foto: Anders Ole Olsen

Hjemsøgt bibliotek indleder ny podcastserie om spøgerier

Værten Mette Moltke Wozniak har hørt, at der er set spøgelser i gangene under biblioteket og får det bekræftet af bibliotekar Tonny Larsen, som fortæller om sine møder med genfærdene mellem bibliotekets reoler.

Selv er hun mest interesseret i at høre om adelskvinden Helle Trolle, som boede på Roskilde Kloster og begik selvmord efter at være blevet bedraget af sin forlovede. Roskilde Bibliotek er opført på klosterets jorde, og derfor er hun blevet set vandre hvileløs rundt i bibliotekets gange. I sidste ende er det dog et helt andet spøgelse, som Mette Moltke Wozniak ender med at få kontakt til, da hun besøger biblioteket sammen med en clairvoyant.