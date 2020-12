VisitRoskilde har igen lavet en afdeling på sin hjemmeside, hvor man kan se, hvilke spisesteder der tilbyder takeaway for tiden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Hjemmeside giver overblik over takeaway-stederne

Roskilde - 12. december 2020 kl. 10:32 Kontakt redaktionen

Hvilke spisesteder i Roskilde tilbyder takeaway under nedlukningen, og hvor kan man købe gavekort til kulturinstitutioner, restauranter og butikker, der er blevet ramt af de nye restriktioner? Det kan være svært at danne sig et overblik, så derfor har VisitRoskilde samlet de mange tilbud på sin hjemmeside www.visitroskilde.dk

- Vi vil gøre det nemt for alle at støtte op om de lokale i denne tid, og vi har derfor samlet det hele ét sted - alt fra takeaway hos de lokale spisesteder, oplevelser hos Gimle eller inspiration fra ROMU og Vikingeskibsmuseet. Vi er i en tid, hvor ord og udtryk som sammenhold og »sammen hver for sig« går igen, og der er derfor flere måder at hjælpe sine lokale yndlingssteder på, så vi sammen kan sikre overlevelse af det lokale erhvervs- og handelsliv, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.

På VisitRoskildes hjemmeside, vil det være muligt at finde ideer og inspiration til, hvordan man kan støtte de lokale, og allerede nu er det muligt at finde over 40 forskellige tilbud med takeaway, samt en liste over butikker, firmaer og restauranter, der tilbyder forskellige julegaver, såsom gavekort, som kan bruges når restriktionerne ophører samt andre ideer til hvordan man kan støtte det lokaleerhvervsliv. Siden opdateres løbende.

I foråret under første lockdown lavede VisitRoskilde samme tiltag, og det kan her nævnes, at der i de første to en halv måned var 13.019 visninger på de to takeaway-sider, hvor besøgende i gennemsnit brugte seks minutter og 22 sekunder. Dette viser, at der er stor lokalopbakning til initiativet, og at de besøgende har et behov for at vælge mellem de mange udbud.

