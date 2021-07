Tre mænd blev ved Retten i Roskilde varetægtsfængslet for et groft forsøg på hjemmerøveri i Himmelev.

Hjemmerøvere fængslet: Truede med at skære nyre ud

Tre mænd på 20, 21 og 29 er varetægtsfængslet i fire uger for et røveriforsøg af særlig grov beskaffenhed mod en 27-årig mand i hans rækkehus i Himmelev natten til tirsdag.

De tre mistænkte krævede ifølge sigtelse penge fra den 27-årige og forsøgte at få ham til at åbne et pengeskab ved at slå og sparke ham, ligesom de med en kniv truede med at skære hans nyre ud og lignende.

Ud over sigtelsen er det uvist, hvad der kom frem ved grundlovsforhøret. Dørene til retsmødet var lukkede af hensyn til politiets efterforskning, som endnu er på et meget tidligt stadie.

Men alt tyder på, at der ikke er tale om et tilfældigt hjemmerøveri. Efter anholdelsen oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at de arbejder ud fra en teori om, at overfaldsmænd og offer har et mellemværende at gøre op.