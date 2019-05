Sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune har fundet besparelser for 31,5 millioner kroner, blandt andet ved at omlægge rehabiliteringspladser på det kommende plejecenter i Hyrdehøj til almindelige plejepladser. Foto: Thomas Olsen

Hjemmeplejen går fri af sparekniven

Roskilde - 24. maj 2019 kl. 05:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når sparekniven skal svinges på ældreområdet for at få budgettet i Roskilde Kommune for 2020 til at hænge sammen, skal den ikke ramme hjemmeplejen. Det har sundheds- og omsorgsudvalget besluttet. Som led i byrådets samlede bestræbelser på at finde budgetforbedringer på 125 millioner kroner har udvalget skulle finde besparelser for 31,5 millioner kroner, og selv om det er rigtig mange penge, er der områder, der ikke kommer til at bidrage.

- Vi har valgt ikke at røre ved klippekortordningen på plejecentrene og i hjemmeplejen - den ordning, der giver svage ældre til at få hjælp til at komme til frisøren, til at få læst højt eller hvad de nu har lyst til. Det er en aktivitet, som vi gerne vil undgå at spare på, siger formanden for udvalget, Morten Gjerskov (S).

En anden besparelse, der var lagt op til, var på over tre millioner kroner. Den skulle være hentet ved at skære i serviceniveauet for hjemmeplejen, men det vil udvalget ikke være med til.

- Vi prøver at sætte hegn om hjemmeplejen, som fungerer rigtig godt, for vi ved også, at medarbejderne løber rigtig stærkt, siger Morten Gjerskov.

Han mener, at udvalget har haft held med at finde »kloge« besparelser, heriblandt den allerstørste på 10,5 millioner kroner årligt. Den hentes ved en omlægning af nogle af de rigtig dyre rehabiliteringspladser, der var planlagt på det ny plejecenter på Hyrdehøj, til »almindelige« plejepladser.

Den næststørste besparelse på ældreområdet kommer i hus, når der høvles én procent af den samlede lønsum, sådan som det skal ske på hele det kommunale område. For hele kommunen betyder det en besparelse på 30 millioner kroner, hvoraf sundheds- og omsorgsudvalget »leverer« små otte millioner kroner.

