Hos Frellsen Kaffe gik salget i stå under første nedlukning. Hen over sommeren, kom der gang i den igen, men nu rammer nedlukningen igen, fortæller direktør Henrik Frellsen. Foto: Jens Wollesen

Hjemmekontorerne koster kaffefirmaer

Frellsen Kaffe i Roskilde leverer primært kaffe til virksomheder og arbejdspladser, og salget er gået op og ned i takt med, at landet er åbnet og lukket.

- Når folk sidder derhjemme, så står kaffemaskinen stille på kontoret, så selvfølgelig kan vi godt mærke det, siger Henrik Frellsen, der er direktør for Frellsen Kaffe.

Mens kaffemaskinen står stille på arbejdspladserne, snurrer kaffemaskinerne i hjemmet i højere grad. Hos Coop oplever man en stigning i salget af kaffe. Det fortæller Brian Karstensen, kategorigruppechef for drikkevarer i Coop Danmark, til BT.

Kafferisteriet Just Coffee leverer til cafeer og restauranter og er også ramt af nedlukningen, men har oplevet en stigning af salget til private kunder. Foto: Jørgen Andersen

Hos risteriet Just Coffee ved Jyllinge sætter nedlukningen også sit præg. Risteriet leverer blandt andet kaffe til cafeer og restauranter, som bekendt er delvist lukkede.

- Vi kan godt mærke, at vi mangler alle de store bestillinger, siger Maria Christoffersen, der er medejer af Just Coffee, der leverer kaffe til Pipers Hus, Café Satchmo og Sct. Hans Have.