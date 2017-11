Jacob Søegaard Nielsen fik 74 procent af sine personlige stemmer ved sit lokale valgsted i Gundsølille. - Vi arbejder for hele kommunen, men vi er jo også valgt for vores lokale områder. En stærk hjemmebane er ikke et problem for demokratiet, mener han. Foto: Bjørn Armbjørn

Hjemme godt for otte byrådsmedlemmer fra nord

Ude godt men hjemme er bedst. Det er i meget høj grad tilfældet for de otte byrådskandidater, som er valgt ind fra den nordlige ende af kommunen. Dermed står den tidligere Gundsø Kommune med lidt mere end hver fjerde byrådsmedlem, på trods af at kun 19,53 procent af de afgivne stemmer ved valget er afgivet i nord.

- Det er nok sådan, det er for de fleste af os kandidater. Hjemmebanen betyder noget, og jeg tror, det betyder meget for mange ikke kun i Ågerup og omegn, at de oplever, at de har et lokalt talerør i byrådet. De føler, der bliver kortere til at blive hørt i kommunen. Når det så er sagt, så repræsenterer vi jo alle 31 hele kommunen, og når jeg møder folk i Ågerup, som vil tale om en sag, så tænker jeg da ikke, om borgeren er rød, blå eller grøn. Så lytter jeg på sagen og personen, og er der noget, jeg synes, vi skal lave om, så arbejder jeg med det, siger Jacob Søegaard Nielsen.