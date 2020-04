I den nattomme bymidte forsøgte en hjemløs at stjæle et cafébord på Stændertorvet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Hjemløs ville i Bo Bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemløs ville i Bo Bedre

Roskilde - 20. april 2020 kl. 11:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man har hele sit »hjem« i en barnevogn, kan man let drømme om at få fod under eget bord, og det var måske det, en 38-årig hjemløs københavner gjorde i Roskilde i nat.

Læs også: Rødklædt mand set under indbrudsbølge

Ved totiden passerede han på sin vej gennem den sovende by Stændertorvet, hvor Café Vivaldis mange borde er stablet op, og sådan et kunne den hjemløse åbenbart godt bruge, så han fiskede et bord ud og fik det bugseret op på barnevognen, som han har med sig overalt.

Den hjemløse var dog ikke den eneste, der var vågen i natten, og han fik rumsteret så meget, at andre blev opmærksomme på ham og ringede til politiet, da det stod klart, hvad han havde gang i.

Et vidne holdt sig i nærheden og kunne dirigere en politipatrulje i retning af den 38-årige, som viste sig at være lettere beruset, men dog ikke mere, end at han sagtens kunne afhøres. Bagefter blev han løsladt. Han er nu sigtet for tyveri - og bordet er sat tilbage på plads.

relaterede artikler

Banktyve smed partisansøm 20. maj 2010 kl. 10:08