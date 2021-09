Se billedserie Zealand-studerende Søs Lamhauge (i midten) blev mandag modtaget med flag, rød løber og en præmie for sin indsats for samkørsel til skolen. Foto: Lasse Petersen

Hjælp klimaet og kør sammen

Roskilde - 27. september 2021 kl. 16:09 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Hvad enten man kører til arbejde eller uddannelse, kan der være en række positive effekter ved at køre flere personer sammen. Det blev der mandag morgen sat fokus på, da folkene bag samkørselsappen »Nabogo« sammen med Roskilde Tekniske Skole, ZBC og Zealand på sidstnævntes p-plads hyldede nogle af de bedste unge samkørere.

- Der er selvfølgelig det økonomiske, når man er på SU og kan dele udgiften. Og så er det hyggeligt - mens vi også kan bidrage til at få færre biler på vejene, siger Søs Lamhauge, der læser til markedsføringsøkonom på Zealand, om grundene til, at hun tager andre med på sin vej mod studiet.

Netop Søs Lamhauge, som denne morgen havde sin medstuderende Simone Skaarup Rosengreen med som passager, blev for sin samkørselsindsats modtaget med manér ved morgenstunden. Hun var således modtageren af en samling af biltilbehør, der blandt andet talte en ratvarmer, en duftfrisker og et par terninger til at hænge fra bakspejlet.

Søs Lamhauge (tv.) havde mandag morgen sin medstuderende Simone Skaarup Rosengreen med som passager, og den aftale foregik gennem appen »Nabogo«. Foto: Lasse Petersen

Stort potentiale Projektet med gennem »Nabogo« at få flere borgere til at køre sammen, når der er mulighed for det, er sat i gang af Roskilde Kommune, som har engageret CORO, Co-lab Roskilde til at facilitere kontakten mellem folkene bag appen og Roskildes virksomheder og uddannelsessteder. Initiativet giver aktørerne fri adgang til at benytte appen i to år, og flere af de større virksomheder samt alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde er med. Det var derfor heller ikke tilfældigt, at mandagens markering foregik ved Zealand.

- Det her er et stort uddannelsesområde, og der er virkelig potentiale for, at mange flere kunne køre sammen. Vi ser i hvert fald hver dag, at der er stort pres på p-pladserne. Derfor prøver vi her til morgen at engagere nogle med en konkurrence og så se, om det ikke kan få sat gang i det, fortæller Martin Thuesen, der er udviklingschef hos CORO, Co-lab Roskilde.

I konkurrencen bliver der blandt de tilmeldte trukket lod om gavekort til rengøring og vask af bilen, sådan at køretøjet kan blive helt klart til endnu flere samkørsler. Der er nemlig flere grunde til at få udbredt samkørsel, lyder det.

- Først og fremmest for at reducere CO2-udledningen. Og så kan man spare noget tid på vejene. Der er jo mange steder kø, når man kommer ind til Roskilde. Så er der selvfølgelig også andre fordele i at møde nogle nye mennesker og skabe nogle relationer på tværs - og så deles om de udgifter, der er, siger Martin Thuesen.

Martin Thuesen fra CORO, Co-lab Roskilde var sammen med de andre initiativstartere klar med en præmie til chaufføren, som blandt andet kan glæde sig over en ratvarmer, en duftfrisker og et par terninger til at hænge op i bakspejlet. Foto: Lasse Petersen

Nem transport Appen »Nabogo« startede for to år siden og er blevet udviklet i Danmark med henblik på hverdagssamkørsel integreret med offentlig transport. Inde i appen kan man få overblik over de steder og de samkørere, der tilbyder lift på ens rute, og herfra er det med få klik nemt at anmode om at komme med på turen. Samarbejdet med Roskilde Kommune gør, at betalingen er gebyrfri, så passageren giver blot 75 ører per kilometer til chaufføren, og afregningen foregår automatisk.

- Vi er et firma, der er ved at skabe et nyt marked for transport i hverdagen - i samarbejde med kommunerne og trafikselskaberne, siger pressechef for »Nabogo«, Ida Blinkenberg Lidell, om foretagendet, som efter at have døjet med et fald i samkørsler grundet coronaen nu er i fuld gang igen.

For Simone Skaarup Rosengreen, der gennem appen fik et lift af Søs Lamhauge mandag morgen, er det indtil nu også gået godt med at bestille sin transport i »Nabogo«.

- Det er super nemt. Du indtaster bare, hvor du kommer fra, og hvor du gerne vil hen, og så kommer den op med de forskellige muligheder, hvor du booker et lift. Man kan så også vælge, om man vil med på én tur eller tur-retur, hvis chaufføren har lagt begge ture ind, siger hun om nogle af de funktioner i appen, som kan komme studerende eller arbejdende med faste mødetider til gode.

»Nabogo« er tilgængelig i 23 danske kommuner, ligesom appen også er begyndt at rykke ind i Holland og Sverige. Samtidig samarbejdes der herhjemme med Rejseplanen.