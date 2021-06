Det er muligt at blive frivillig matematikmakker for en ung elev på FGU-Skolen Øst i Roskilde, Greve, Høje-Taastrup og Greve/Solrød. Foto: Kenn Thomsen

Hjælp en ung med matematikken

Roskilde - 08. juni 2021 kl. 17:55 Kontakt redaktionen

Hvem vil hjælpe eleverne på FGU-Skolen Øst med matematikken? Matematikcenter søger frivillige, som er interesserede i at blive frivillig matematikmakker for en ung elev på den Forberedende Grunduddannelse i Roskilde, Greve, Høje-Taastrup og Greve/Solrød.

Det treårige projekt »Matematikmakker til elever på den Forberedende Grunduddannelse« er sat i verden for at udvikle og afprøve en matematikmakker-ordning med et korps af frivillige, som skal støtte og vejlede eleverne, så de bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller blive jobparate.

- Det skal ikke være matematikken, der stikker en kæp i hjulet på den unges drømme om fremtiden. Det er også helt centralt, at også undervisere og vejledere oplever, at matematikmakker-ordningen giver mening, og har en positiv indflydelse på elevernes FGU-forløb og deres hverdag med eleverne, siger projektleder Mette Sindet Hansen.

For mange af eleverne på den Forberedende Grunduddannelse er det vigtigt at kunne spejle sig i sin matematikmakker, og derfor kan de frivillige være alt fra murersvend, blomsterbinder eller studerende til eksempelvis pensioneret matematiklærer. Det er derfor ikke et krav, at man selv mestrer matematik på et højt niveau, da det er evnen til at skabe tillid og forståelse for, hvad matematik er, der er det essentielle.

Som frivillig matematikmakker vil man under forløbet få sparring og supervision fra Matematikcenter og fageksperter. Hvis man er interesseret i at blive frivillig matematikmakker, kan man sende en ansøgning til Matematikcenter, hvor man kort fortæller om sig selv og sin motivation for at blive en del af projektet.

