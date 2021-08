Peter Møller er ny forpagter på Svogerslev Kro, der genåbner den 1. oktober. Foto: Lasse Petersen

Historisk kro får ny forpagter: Vil servere flamberet peberbøf og friske påfund

Roskilde - 07. august 2021 kl. 12:43 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Svogerslev Kro er et særdeles traditionsrigt spisested. Siden 1727 har man på adressen på Svogerslev Hovedgade kunnet forkæle ganen med alskens retter, men sidste år lod det umiddelbart til, at den sidste peberbøf var blevet langet over bordet, da coronanedlukningerne tog luften ud af kroen.

Nu er der dog andre boller på suppen. Christian Piil Andersen, som ejer bygningerne, har i køkkenchef Peter Møller fundet den nye forpagter på stedet, og det betyder, at man godt kan begynde at se frem til flere kulinariske oplevelser på kroen. For kokken selv er der også tale om en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg har altid sagt, at Svogerslev Kro er en perle. Dengang den var til salg, begyndte det sådan at florere, at det måske var tid til, der skulle skiftes hænder på den. Der drømte jeg og sagde til mig selv: »Hvis jeg får muligheden en dag, så vil jeg gribe den.« Og så kom chancen her i det tidlige forår, siger 32-årige Peter Møller.

Bor i Roskilde Den nye forpagter kommer oprindeligt fra Lammefjorden, men flyttede til Roskilde i en ung alder og bor der den dag i dag. I Roskilde by har han drevet restauranten Moehr, mens han desuden har været manden med chefforklædet på Restaurant Tolv på Vesterbro og souschef hos Hotel Frederiksminde i Præstø.

I foråret tog han kontakt til Christian Piil Andersen omkring stillingen som forpagter, og de mødtes i de tomme lokaler på kroen.

- Det var mørkt. Det regnede, og det regnede lidt ind fra taget. Så sagde jeg til ham: »Det her kunne blive helt fantastisk, men det kræver, at vi tager den fra yderst til inderst og gennemgår det hele.« Og det var han gudskelov med på, fortæller Peter Møller.

- Der skal være plads til børn. Der skal også være plads til et godt glas rødvin om fredagen. Det er det, jeg synes, Svogerslev Kros stuer skal kunne - det hele. Kroens brand skal være, at det er et sted, alle kan komme, siger Peter Møller. Foto: Lasse Petersen

Peberbøffen består Når det kommer til menukortet, kan vi allerede nu godt afsløre, at den flamberede peberbøf kommer til at bestå. Nogle andre klassikere vil desuden følge med. Derudover vil Peter Møller indlemme flere nyheder i repertoiret - og selvfølgelig sætte sit helt eget præg på alle retterne.

- Jeg er skolet fransk. Og jeg har været på Frederiksminde, som jo er ærkenordisk. Moehr var lidt en blanding af dem. Og så har jeg gravet mig dybere og dybere ned i alt, hvad der kommer 100 procent årstidsbaseret fra Danmark. Et skandinavisk køkken med fokus på velsmag, lyder køkkenchefens egen beskrivelse af, hvad han bringer med sig.

Friske, grønne og sunde råvarer vil komme fra oplandet i Vestsjælland og nær Roskilde, og Peter Møller har fra tidligere et etableret og tæt samarbejde med lokale landmænd, hvilket udmunder sig i en menu med flere facetter.

- Der kommer til at være et menukort, som består af op til 10 forskellige retter i et prisleje af omkring 100 til 150 kroner. Og så kommer der til at være et traditionelt krokort, som vil afspejle de samme tanker omkring bæredygtighed, økologi og dyrevelfærd. Det er tre ting, der lægger mig på sinde, siger Peter Møller.

Tager man børn med, er tanken i øvrigt, at børnenes retter ikke skal koste mere end kostprisen, som ligger et sted mellem 25 og 40 kroner. Og de mindste får skam stadig en bid god mad - håndlavet og uden skyggen af friture.

Lige nu er der ikke meget spisested over lokalerne, som er i færd med at blive renoveret og gjort klar til genåbningen. Foto: Lasse Petersen

Stor renovering Lige nu er kroens lokaler og omgivelser i gang med at få sig noget af en overhaling. Håndværkere er bogstaveligt talt startet fra toppen, hvor der skal nyt stråtag på. Indvendigt har vægge, lofter og gulve fået den store tur, og alt strøm og vvs er skiftet, mens der skal shines op med ny indretning, ny bar og et spritnyt køkken.

- Alle detaljer er taget op og genovervejet. Og så bliver det gjort, så det stadig ligner Svogerslev Kro og er i kroens ånd, siger Peter Møller.

Dele af kroen er bevaringsværdige, så dem bliver der ikke rørt ved. Kælderen skal rumme den gode vin, og uden for kroen vil der desuden være mulighed for udendørsservering i gårdhaverne, hvor frugttræerne flyttes og vil blive taget i brug, ligesom der sættes nye roser op ad facaden.

- Romantik ud over hele pibetøjet, siger Peter Møller med et smil.

Køkkenchef Peter Møller kan blandt andet prale af et spritnyt køkken med åbning midtfor, hvor der for gæsterne vil være mulighed for at få et glimt af maden, når den tilberedes. Foto: Lasse Petersen

Stolt byrde Ny energi og en ny tilgang er nogle af de elementer, Peter Møller vil forsøge at tage med ind i det traditionsrige foretagende, som Svogerslev Kro nu engang er.

- Jeg føler ikke, at det er en tung byrde at løfte. Jeg synes, det er en stolt byrde at løfte. Det er kun fint, at man udvikler sig og ikke står stille, så det tror jeg også kun, at der er rigelig plads til, siger han.

Den nye forpagter lægger heller ikke skjul på, at kroen skal kunne rumme alle.

- Der skal være plads til børn. Der skal også være plads til et godt glas rødvin om fredagen. Det er det, jeg synes, Svogerslev Kros stuer skal kunne - det hele. Kroens brand skal være, at det er et sted, alle kan komme, og et sted, man skal komme for at få noget god mad, siger Peter Møller.

Svogerslev Kro åbner igen for offentligheden fredag den 1. oktober. Allerede nu meldes der dog, at alt er optaget til den første weekend.

Nyt stråtag får kroen også. Foto: Lasse Petersen

