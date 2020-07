Som så mange andre har Svogerslev Kro haft et hårdt forår med aflyste arrangementer, og nu er kroen gået konkurs. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Historisk kro er gået konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk kro er gået konkurs

Roskilde - 22. juli 2020 kl. 08:42 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af landets ældste landevejskroer, Svogerslev Kro, er gået konkurs. Følgende besked blev lagt ud på kroens facebookside sent tirsdag aften: »Kære gæster. Kroen er desværre gået konkurs! Der arbejdes på at finde en løsning men indtil videre er der desværre lukket for alle arrangementer. Vi beklager for alle de gener dette medføre.« Derudover henvises der til advokat Anders Levin.

Svogerslev Kro blev for nylig købt af selskabet Enekilde A/S, men i dette tilfælde er det kroens forpagter Kim Frost, som er gået konkurs. Ifølge Statstidende blev selskabet Svogerslev Kro, Gastronomi og Logi ApS taget under konkursbehandling af Skifteretten i Roskilde, efter at den havde modtaget en begæring den 30. juni.

Christian Andersen, direktør og medejer af Enekilde A/S, udtalte i juni, at planen stadig er at drive kro, men at to nærliggende ejendomme ved kroen skal omdannes til seniorboliger.

Sagen opdateres ...

relaterede artikler

Restaurant Ilden bliver tændt igen 20. juli 2020 kl. 15:21

Erhvervspris: Restaurant lavede gratis mad til karantæneramte 02. juli 2020 kl. 17:28

Kro skal have seniorboliger som nabo 09. juni 2020 kl. 09:20