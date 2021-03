Foto: Per Christensen

Historisk fodbolddag i Roskilde: Da lillebror kom oven på

Af Foto: Per Christensen og Jens Wollesen

Roskilde oplevede en fodboldhistorisk begivenhed, da byen lørdag samtidig var hjemsted for hele to kampe i 2. Division Øst, På anlægget ved Lillevang slog KFUM sikkert rækkens bundhold Tårnby med hele 4-0, mens FC Roskilde i Rådmandshaven led et ærgerligt 0-1-nederlag til FA 2000 fra Frederiksberg.