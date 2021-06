Se billedserie Sankt Laurentius kirketårn og kirkeruin på Stændertorvet genåbner 5. juni efter at have været lukket det seneste halvandet år. Foto: Kenn Thomsen

Historisk bygning i bymidten gør comeback efter halvandet års nedlukning

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 10:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Ruiner og museumsgenstande er en dårlig kombination. Det måtte museumsorganisationen ROMU sande, da der opstod problemer med skimmelsvamp i kirkeruinen Sankt Laurentius under Stændertorvet i Roskilde. Her ligger resterne af en frådstenskirke fra omkring 1125, og frem til slutningen af 2019 havde museet en udstilling med diverse fund og museumsgenstande i montrer.

- Vi fik foretaget analyser af luften i ruinen, og det viste sig, at der var skimmelsvamp. Problemet er, at museumsgenstande kræver lav luftfugtighed, mens der helst skal være en høj luftfugtighed for at bevare ruinen, siger Mette Høj, museumsinspektør og samlingsansvarlig på ROMU.

Så Sankt Laurentius blev lukket ned få måneder før, resten af verden fulgte trop, og det er først nu på grundlovsdag, lørdag den 5. juni, at dørene igen slås op for besøgende. Den mellemliggende periode har museumsfolkene brugt på at finde ud af, hvordan de bedst kan formidle historien om den unikke kirkeruin under jorden og det gamle kirketårn over jorden, der til sammen rummer 1000 år af Roskildes historie.

- Med kirkeruinen besluttede vi at lave den om til et besøgssted, når den ikke kunne være et udstillingssted, siger Mette Høj.

- Så nu er det bygningen og stedet, der er museumsgenstanden, siger Jesper Langkilde, museumsinspektør og middelalderarkæolog.

Om Sankt Laurentius Kirkeruinen og kirketårnet Sankt Laurentius ligger på Stændertorvet i Roskilde.



Stedet åbner grundlovsdag, lørdag den 5. juni, og kan derefter opleves hele sommeren fra tirsdag til søndag kl. 11-15.



Billetprisen er 40 kr. for voksne, mens der er gratis adgang for børn og unge under 18 år.



Fra 1. september har Sankt Laurentius åbent alle lørdage, søndage og helligdage.

Sådan så der ud i kirkeruinen, inden det blev opdaget, at omgivelserne ikke egnede sig til at udstille museumsgenstande. Foto: Kim Rasmussen

Særligt mosaikgulv Kirkeruinen blev første gang udgravet i 1931 af Nationalmuseet, mens den næste store undersøgelse fandt sted i 1998. Den seneste udgravning var i 2015 i forbindelse med ombygningen af torvet.

- Kirken kunne ikke ligge mere centralt i middelalderbyen Roskilde, hvor den lå lige ud til det, der var torvegaden. Vi ved, at der også har ligget en ældre trækirke på stedet, fordi vi har fundet grave under stenkirken, siger Jesper Langkilde.

Sankt Laurentius adskiller sig fra andre middelalderkirker ikke kun i Danmark, men i hele Skandinavien, ved at have et mosaikgulv.

- Vi har fået lavet kemiske analyser af gulvfliserne, og de viser, at leret ikke stammer herfra, men er blevet importeret, formentlig fra Rhin-området hvor der er fundet lignende gulvfliser fra den periode.

Mosaikgulvet er det eneste af sin art i hele Skandinavien og kendes ellers kun fra middelalderkirker syd for Danmark. Det gættes, at de røde fliser har været belagt med noget hvidt for at skabe illusionen om et marmorgulv. Foto: Kenn Thomsen

- Det siger noget om Roskildes status i Europa som kirkeby, at man har et sådant gulv. Folk har rejst ud og har set det i kirker i udlandet. Det er ikke hvem som helst, der har kunnet skaffe det. Det har krævet ressourcer og gode kontakter, siger Jesper Langkilde.

Kom ind i cellen Kirken blev revet ned i 1531 som en slags optakt til reformationen fem år senere, men kirketårnet fik lov at bestå, sikkert fordi det var forholdsvis nyt, da det blev bygget omkring 1500.

I stedet for at være kirke fik tårnet en række nye funktioner gennem årene. I 1731 blev Roskilde hærget af en voldsom brand, der gik ud over rådhuset i Algade og over 130 ejendomme i bymidten. Det førte til, at der blev opført et nyt rådhus, der blev bygget sammen med kirketårnet, og det er den bygning, der frem til 2010 fungerede som rådhus og byrådssal.

Frygten for brande gjorde, at man helt frem til 1907 havde et vægtervæsen, der blandt andet havde til opgave at sidde øverst i tårnet og holde udkig, så der kunne slås alarm i tilfælde af brand.

Vægterne fungerede også som fængselsbetjente, for der var indrettet celler i tårnet, og som noget nyt er det blevet muligt for de besøgende at komme ind i en af dem. Hidtil har folk måttet nøjes med at kigge ind gennem et kighul i celledørene.

- Vi har fået lov af Slots- og Kulturstyrelsen til at fjerne en af dørene, siger Mette Høj.

På grund af corona-restriktionerne må der højst være 10 personer i kirketårnet ad gangen, mens der er plads til 50 i kirkeruinen.

Indgangen til Sankt Laurentius findes på sydsiden af bygningen i begyndelsen af Skomagergade. Foto: Kenn Thomsen

Kom på vandring med vægteren I forbindelse med genåbningen af Sankt Laurentius tilbyder Roskilde Museum historiske vægtervandringer som en ny sommeraktivitet i bymidten. Med hjælp fra erfarne vægtere fra Odenses nattevægtere og formanden for Danmarks Vægterlaug skrues tiden tilbage til før 1907, når udklædte museumsværter med morgenstjerne og lanterne tager gæster med gennem byens historiske gader.

På turen synger vægteren de kendte vægtervers og kommer med sjove fortællinger. Deltagere på turen får indblik i vægternes virke som datidens nattepoliti, der hver nat gik rundt i Roskildes gader med et vågent øje, og skabte tryghed og lys i mørket. Både børn og voksne kan være med på vægtergangen, der starter foran Sankt Laurentius’ kirketårn på Stændertorvet med vægterens traditionsrige sang på klokkeslættet 20, hvor rundturen begynder.

Billetten til vægtergangen giver også adgang til Sankt Laurentius, så man i dagtimerne for eksempel kan komme op og se, hvor tårnvægteren havde arbejdsplads.

Første vægtervandring finder sted lørdag den 5. juni og varer fra klokken 20 til cirka 21.30. Vægtervandringerne udbydes også den 12., 19. og 26. juni, samt hver onsdag og lørdag i juli. Prisen er 90 kroner plus billetgebyr for voksne, mens det er gratis for børn.

Billetter købes og bookes via billetto.dk

