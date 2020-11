Se billedserie Mette Finderup har valgt at kalde sig for Mette Krakau Johansen, når hendes historier udkommer i bogform. Den første af slagsen er Ayas valg, som hun præsenterer hos Flensborg Bog & Idé lørdag 6. november mellem klokken 11 og 12. Foto: Jan Partoft

Historierne banker på og sætter gang i Mettes skrivekløe

Roskilde - 05. november 2020 kl. 16:16 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Pennen har ikke haft mange rolige øjeblikke hos Mette Finderup, siden den første skrivekløe meldte sig hos hende for mere end 20 år siden. Dengang var hun 13-14 år og hendes skriverier var kun den spæde på et muligt forfatterskab.

Nu er hendes debutbog klar og er udkommet, den har titlen Ayas valg, og hun har udgivet den under forfatternavnet Mette Krakau Johansen.

- Bogen handler om en 17-årig pige med angst, der lige pludselig står helt alene, da hendes far dør, siger forfatteren.

- Historien begyndte at banke på i min bevidsthed for otte år siden, men jeg har ikke skrevet på den hele tiden, det var først for et halvt år siden, jeg besluttede mig for at nu skulle historien blive færdig og komme ud.

Kæmpe sig fri

Mette Finderups historie har til dels rod i nogle af hendes egne erfaringer, da hun selv har været plaget af angst.

- Jeg er blandt andet blevet mobbet som barn, da jeg ikke var som de andre børn, da jeg er født med en hjerneskade, som gør at jeg halter lidt og ikke kan være på hele tiden, siger hun.

- Mobberiet udviklede sig til at jeg fik generel angst, som jeg heldigvis er blevet godt behandlet for og som jeg selv har arbejdet hårdt for at komme igennem.

- Men Ayas oplevelser er langt mere ekstreme, end dem jeg har været ude for. Jeg har gjort hendes liv langt mere dramatisk end mit eget.

- Angst og svigt er der mange unge af begge køn der kæmper med, så det er relevant at vise, man godt kan kæmpe sig fri.

- Nogen gange har Aya selv overtaget historien, når jeg har skrevet. Det var lige som om at hun ville have den historie skrevet. Den blev ved med at poppe op i min bevidsthed.

Som at trække vejret

Mette Finderup har boet i Roskilde de seneste seks år.

- Jeg bor i byen med min kat og kæreste, men det var lidt af et tilfælde, at det blev Roskilde, for det var her jeg fandt og fik en lejlighed, som passede til mine behov, siger hun.

- Jeg er uddannet kontorassistent, men jeg har fået et flexjob hos Rema 1000 i Ro's Have, da jeg på grund af min hjerneskade ikke er i stand til at passe et 37-timers job.

- Det er også derfor at bogen har været så lang tid undervejs, men for mig er det at skrive lidt som at trække vejret.

- Skriveriet er med til at give mig afløb for mine tanker og frustrationer, som jeg ellers ikke kunne komme af med.

- Som forfatter kan man jo udsætte sine personer for alt, og for eksempel har jeg skrevet tre til fire versioner af Ayas valg, hvor jeg har skrevet historierne om.

Langt hjemmefra

Selv om Ayas valg er Mette Finderups debutbog, har hun skrevet mange historier, som hun ikke har udgivet.

- Jeg har blandt andet haft en periode, hvor jeg skrev mange korte vampyrhistorier, siger hun.

- Mine historier bliver skrevet lidt efter, hvilket humør jeg er i og så er jeg også opmærksom på hvad der rører sig i samfundet.

- Den næste bog står da også og banker på. Den bliver anderledes, da jeg har noget Sci-Fi i tankerne og det at komme langt hjemmefra og være indvandre.

Man kan møde Mette Finderup alias Mette Karkau Johansen hos Flensborg Bog & Idé på Stændertorvet lørdag 7. november mellem klokken 11 og 12. Hendes bog Ayas valg er udkommet.