Se billedserie Erik Nielsen i sit hus i Gundsømagle da DAGBLADET besøgte han tilbagei 2011, på bordet står et originalt eksemplar af den meget berømte Jyllinge Ålepils. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Historien om ålepilsneren: 45.000 bajere i en lade uden hængelås Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historien om ålepilsneren: 45.000 bajere i en lade uden hængelås

Roskilde - 25. december 2020 kl. 08:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De fleste i Jyllinge ved, at byen har en Brugs Inger, men de færreste ved, at der også har været en Brugs Erik.

Mens Brugs Inger interesserer sig for lokalhistorie, så interesserer Brugs Erik sig for bajere. Det var i hvert tilfælde ham, der sørgede for, at ålefesterne aldrig løb tør for øl.

Alefesterne blev kendt langt uden for Jyllinge og tiltrak mange tusinde besøgende hver år.

I 1964 blev Brugs Erik 1. mand i brugsen i Jyllinge, og det var han frem til 1978, hvorefter han var uddeler i to år, inden den nuværende uddeler Kresten Haubo kom til (artiklen her blev første gang bragt i DAGBLADET Roskilde den 26. juli 2011).

Og var der noget, deltagerne i ålefesterne var, så var det tørstige, så der var masser af frivilligt arbejde til den unge Erik, som lånte brugsens folkevogn pick-up til at køre øl ud.

50 i en kasse - Det var dengang, der var 50 flasker i en kasse. De var helt absurd tunge. Da ålefesterne var på sit højeste, solgte vi 45.000 flasker øl på de få dage, festen varede. Til at begynde med havde vi øllerne i brugsens garage, men det var slet, slet ikke nok, husker Erik Nielsen.

Allerede i 1970 havde de driftige folk bag ålefesterne fået »møvet« sig ind på Spraglehøjgård hos Thorkild Aare.

- Det var helt vanvittigt, hvad vi havde af øl stående derude. Vi havde vel alle de 45.000, vi solgte det år, hvor det gik bedst. Hængelås brugte vi ikke, de stod bare i laden, fortæller Erik Nielsen.

Yderligere øl blev gemt af vejen i åleeksport-huset på havnen.

- Derned havde vi alle vores Faxe-øl, du ved de tykke brune flasker. De var frygtelige at håndtere. Men åleeksporthuset var helt perfekt. Der løber jo en kilde ud inde i huset, så der var konstant fem grader kold vand til at holde temperaturen ned på bajerne. Det fungerede perfekt, husker han.

Åle-pils På et tidspunkt i 70'erne oplevede Danmark en ølstrejke, og gode råd var dyre. En ålefest uden bajer var jo utænkeligt.

- Så var der nogen, der fik den ide, at vi skulle have vores egen åle-pils, fortæller Erik Nielsen og fremviser et eksemplar, som har overlevet alle årene med knap på. I dag står den på en hylde på Erik Nielsens kontor.

Åle-pilsen blev brygget på Frederiksværk Bryghus, og etiketten kom fra Maribo Bryghus. Den blev lanceret i 1974.

- Der var ikke nogen muligheder for, at vi brændte inde med åle-pilsnerne, for jeg havde ordnet det med brugsuddeleren, så vi solgte overskuddet gennem brugsen, og de var, som jeg husker det, yderst populære.

Ålepilsneren var en fast del af bybilledet under ålefesterne i Jyllinge. Den fik debut i 1974.

Når Brugs Erik bumlede af sted i sin pick-up, var der altid stor respekt om ham.

- Ølbilen gjorde man plads for, når jeg og Orla Ankersen og Ole Vejsager kom kørende. Der var ingen, der ville være skyld i forsinkede øl. Men det var nu ikke fordi, det var det store problem. Langt de fleste øl kørte vi ud om morgenen, til teltet på Langløbet, ved hallen og til boderne i Bygaden.

Da ålefesterne begyndte, var der ikke pant på de mange flasker. Sidenhen og inden ålefesterne stoppede, kom panten på hele 25 øre.

Brugs Erik boede i øvrigt oven på brugsen, så han var aldrig så langt væk, hvis der var brug for nye forsyninger.

Sheriffen Den lokal sheriff Saugmann var dog lidt efter Erik Nielsen.

- Det var nu aldrig noget alvorligt, men han bad os jævnligt om at køre ordentligt, og han truede en enkelt gang med, at han måtte gå foran bilen og ringe med en klokke for at være sikker på, at vi ikke kørte nogen ned, husker Erik Nielsen.

Allerede mandagen efter ålefesterne måtte Erik Nielsen og et par hjælpere sortere de hulens mange flasker ude på Spraglehøjgård.

- Ølbilerne skulle jo have flaskerne med tilbage, så bare fordi folk var taget hjem, var der jo masser af arbejde, fortæller Erik Nielsen.

Hvis du spørger ham om, hvad han ellers husker fra ålefesterne, så finder han optrædener med Eddie Skoller og Poul Reichardt frem. Og så husker han cykelløbet på rundstrækningen Møllevej, Nordmarksvej, Rådalsvej og Værebrovej.

Hallen Og så var det jo ålefesterne, som samlede Jyllinge og gav byen sin hal.

- Vi knoklede sammen, og vi fik vores hal. Gulvet i hallerne er jo lagt ved frivillig arbejdskraft, husk på, at Tømrer Børge var formand for JGI i en hulens masse år, og han kunne godt finde folk til det grove. Mig bekendt er det også en af de få haller, der ikke har været hul i herhjemme. Hallen blev et symbol på en tid og en ånd, der var i Jyllinge i 70'erne, vi var nybyggere hele flokken, og vi ville være en aktiv del af vores lokalsamfund. Det ser man ikke så meget mere, lyder det fra manden med de klirrende flasker.

Artiklen blev første gang bragt i DAGBLADET Roskilde den 26. juli 2011