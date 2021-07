Magnus Andersen tog et par dyk til ære for pressen. Dette er, hvad han kom op med fra bunden af Himmelsøen, og ifølge ham ligger der meget mere dernede. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Himmelsøen er altså ikke en skraldespand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Himmelsøen er altså ikke en skraldespand

Roskilde - 10. juli 2021 kl. 05:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er nok de færreste 25-årige, som vil være kede af at finde en gratis øl. Problemet er bare stedet, hvor Magnus Andersen får gratis sine drikkevarer fra. Dem finder han nemlig på bunden af Himmelsøen ved Darup, nærmere bestemt under den flydende badebro.

Læs også: Kommune vil sætte dykkere til at fjerne affald fra populær badesø

Siden den officielle indvielse i 2017 er Himmelsøen blevet et populært opholdssted, og ikke mindst flydebroen tiltrækker gæster som fluepapir på varme sommerdage. Mange af dem medbringer drikkevarer, og det hænder, at de kommer til at tabe genstande ned i vandet, hvis de da ikke ligefrem falder for fristelsen til at bruge søen som skraldespand.

Fandt en indkøbsvogn Det ved Magnus Andersen alt om, for han dykker med jævne mellemrum ned til bunden af søen for at fjerne det affald, der ligger dernede.

- Jeg var nede på bunden en dag iført svømmebriller og fik øje på et par solbriller. Men jeg så også, at der lå meget andet, siger han.

Efterfølgende har han gjort det til en vane at dykke ned for at rydde op efter de andre badegæster. Sidste år gjorde han det cirka 10 gange, og i år har han været dernede to gange.

- Der ligger rigtig meget affald dernede, for der er ikke noget strøm i søen, så tingene synker bare lige ned. Jeg finder mest dåser, slikpapir og solbriller, men også punge, telefoner og skateboard, og en enkelt gang har jeg fundet en indkøbsvogn, fortæller han.

Hvis tiden er til det, begynder Magnus Andersen fra den ene ende af flydebroen og arbejde sig derefter frem til den anden ende, men broen er lang, og der kan opholde sig rigtig mange mennesker på den, så det kræver en del at gøre.

- Nogle gange har jeg et net med, som jeg kan fylde med affald, men ellers bliver det bare til det, jeg kan have i hænderne, siger han.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Affald i Himmelsøen her i stedet

Pas på Himmelsøen Magnus Andersen er med på, at det som regel skyldes uheld, når der ryger ting i vandet, men han vil godt opfordre folk til at passe bedre på.

- Der er mange, som hænger poser med flasker på broen ned i vandet, så de kan forblive kølige, men der kan let gå hul på poserne, og så har man mistet alle sine drikkevarer. Det er selvfølgelig en bonus for mig, men surt for dem der havde flaskerne med, siger han.

Først og fremmest er han bekymret for Himmelsøens tilstand, for der er grænser for, hvor meget naturen kan holde til at blive brugt som affaldsspand.

- Jeg elsker søen så meget og er bange for, at den med tiden vil blive lukket for badning, hvis der ikke kommer fokus på, at skraldespandene ved søen har en funktion. Hvis vi bliver ved på denne måde, kan det ende med, at vi ikke har søen mere, siger han.

Magnus Andersen er tidligere elitesvømmer, og når han ikke rydder op på bunden af Himmelsøen, arbejder nu som livredder. Foto: Lars Ahn Pedersen

Advarsel! Ikke alle skal dykke Hvis nogen skulle få lyst til at gøre Magnus Andersen kunsten efter og forsøge sig som undervands-skraldemænd, kommer der her lige en advarsel:

Magnus Andersen er tidligere elitesvømmer og arbejder i dag som professionel livredder hos TrygFonden. Han har været dansk mester i 10 kilometer svømning i åben vand og er forsvarende mester i 200 meter rygcrawl, lige som han har været på landsholdet for åben vand.

Fra 2016 til 2020 var han på college i USA, hvor han svømmede, men da han kom hjem til Danmark sidste år, indstillede han karrieren som elitesvømmer, fordi han fik lyst til at prøve noget andet.

Med andre ord ved Magnus Andersen, hvad han gør, når han dykker ned på bunden af Himmelsøen, for det er ikke ufarligt.

Der er seks-otte meter dybt ved flydebroen, og i de varme måneder er der dårlig sigtbarhed i søen, så man kan let miste orienteringen og komme til at svømme ind under broen.

Normalt er han iført våddragt, svømmefødder og blybælte, og han dykker aldrig alene.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Affald i Himmelsøen her i stedet