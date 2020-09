Himmelev Bæk er blevet gjort mere tiltrækkende for ørreder

Jeppe Lund fra Roskilde Tekniske Skole fra Vilvorde stillede med en flok elever, og de havde en festlig formiddag, hvor de tog sig af både en gydebanke og en håndfuld kubikmeter skjulesten.

Der var i den gang tale om et bredt samarbejde, da Roskilde og Omegns LystfiskerKlub (ROLK) og Den sjællandske Grusbande gennemførte et restaureringsprojekt i Himmelev Bæk, der løber til Maglemose Å, få kilometer nord for Roskilde.

Med i projektet var også en lang række samarbejdspartnere, der talte lodsejere, Roskilde Kommune, Fiskerikontrollen, Kilden - en socialøkonomisk virksomhed med sæde i Esrum, Roskilde Tekniske Skole fra Vilvorde og Ørredpatruljen.

Projektet begyndte med, at Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, foretog en bestandsanalyse i bækken for at finde ud af, hvordan det så ud for ørredbestanden, inden der skulle lægges gydegrus og skjulesten i vandløbet.

Lodsejer gav en hånd med Lodsejer Per Skovbæk Mortensen hjalp til med at måle de små 8-11 cm lange halvårs-ørreder, der blev fanget på tre stationer. Der blev fanget ørreder ved hjælp af elektrofiskeri, men ikke i de mængder, der skal til for, at vandløbet lever op til god økologisk tilstand. Det skulle projektet netop råde bod på, idet der skulle lægges i omegnen af 20 tons gydegrus og 40 tons skjulesten i vandløbet.

Per Skovbæk Mortensen, der er lokal lodsejer på projektstrækningen, var med til at lave bestandsanalyse, og han fik sig en ordentlig oplevelse, da ørrederne piblede frem på netop hans del af bækken. Foto: Rune Hylby

Søstrup Vognmandsforretning ankom med gydegrus og en stor mængde skjulesten. Sidstnævnte blev lagt langs med vandløbet, så de frivillige blot skulle lægge dem ned i bækken under den reelle projektdag. En del af skjulestenene var en foræring af Per Skovbæk Mortensen, der havde en bunke marksten liggende. 20 frivillige fra både ROLK, Kilden og Den sjællandske Grusbande sørgede derefter for, at sten og gydegrus blev lagt i Himmelev Bæk.

Der blev revet gydegrus og lagt skjulesten til rette i den lille Himmelev Bæk, der fik sig en ansigtsløftning af de 20 frivillige.

Elever gjorde arbejdet færdig Den sjette gydebank blev overladt til en gruppe elever fra Roskilde Tekniske Skole Vilvorde, der brugte opgaven som et af deres projekter. Tilbage er et halvt hundrede sten i håndboldstørrelse, som Pia Amaia Rangan fra Ørredpatruljen/Roskilde Oplevelseshavn har lagt i vandløbet sammen med en flok 4. klasse-elever.

I alt blev der lavet seks gydebanker med 20,5 tons gydegrus, og udlagt 15-16 m3 skjulesten med en samlet vægt af 40 tons.

De største sten blev ved fælles hjælp og et par cowboytricks håndteret i trillebøre og med sækkevogn. Flere af stenene vejede 2-300 kilo og blev i sagens natur ikke blot kastet i vandet.

- Det skal nok skabe variation, og allerede næste år vil jeg dukke op med elektroderne for at lave endnu en bestandsanalyse for at se, hvor stor effekt vores projekt har haft på ørredbestanden i det lille vandløb, siger Rune Hylby, der samtidig takker for et fantastisk samarbejde hele vejen rundt fra lodsejere, skoler, kommune og hver eneste af de 20 frivillige.

De største skjulesten ligger nu fint i kanten af Himmelev Bæk og sikrer både skjul og sikrer brinkerne.

