Syriske Nevien Nader Alrahal læser på Hf og VUC Roskilde og var i risiko for ikke at kunne dimittere som planlagt, hvis hun blev sendt tilbage til Syrien. Foto: Kenn Thomsen

Hf-elev skal alligevel ikke sendes tilbage til Syrien

Roskilde - 27. april 2021 kl. 17:21 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

For nylig kunne DAGBLADET skrive, at 33-årige Nevien Nader Alrahal, der til daglig bor i Viby og er i færd med at tage en hf på Hf og VUC Roskilde, var en af de 505 syriske flygtninge, som stod til at blive sendt ud af landet igen.

Der var dermed risiko for, at hun måtte gå glip af de sidste måneder af uddannelsen og ikke kunne færdiggøre den.

Nu har hun imidlertid fået forlænget sin opholdstilladelse og kan se frem til at gå til hf-eksamen på ordinær vis.

- Hun er selvfølgelig super lykkelig og lettet. Og så er hun glad for al den støtte, hun har fået, som har givet hende motivation til at arbejde videre, fortæller rektor på Hf og VUC Roskilde Dorthe Jensen Lundqvist.

Nevien Nader Alrahals situation opstod, da Udlændingestyrelsen i en rapport vurderede, at det igen var sikkert for flygtninge fra Syriens hovedstad Damaskus at vende tilbage til området.

Det vakte kritik fra flere sider, da andre flygtninge stod et lignende sted i deres uddannelsesfoløb som Nevien Nader Alrahal, hvor en hjemsendelse ville afskære dem fra at dimittere. Samtidig er Danmark det eneste land i Europa, som har vurderet, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til.

Fredag den 23. april var Nevien Nader Alrahal så indkaldt af Flygtningenævnet, som altså har besluttet at forlænge hendes opholdstilladelse med to år. På hendes uddannelsessted er det en afgørelse, der falder i god jord.

- Vi er rigtig lettede på hendes vegne, og vi er glade for Flygtningenævnets beslutning - og for at Nevien nu kan gøre sin uddannelse færdig, siger Dorthe Jensen Lundqvist.