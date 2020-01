Lars Nørholt, som i dag har folkeregisteradresse i Schweiz, ankede øjeblikket, da Retten i Roskilde for et år siden dømte ham til syv års fængsel for bedrageri,. mandatsvig, skyldnersvig, dokumentfalsk og momssvindel. I morgen kører sagen forfra i Østre Landsret, den den endelige dom forventes at falde i april. Foto: Bjørn Armbjørn

Hesalight-ankesagen begynder i dag

Det er næsten på dato et år siden, at Retten i Roskilde idømte den skandaleramte Lars Nørholt syv års fængsel for at have svindlet for mere end en halv milliard kroner i Roskilde-virksomheden Hesalight forud for selskabets konkurs i efteråret 2016. Dengang var det med Anders K. Németh som forsvarsadvokat. Men i landsretten er det Christian Laubjerg, som forsvaret er lagt i hænderne på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her