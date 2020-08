Den fælles mindehave er et af de steder, hvor der er mulighed for et kendt ukendt gravsted. Det betyder, at de efterladte ved, hvor gravstedet er, men der er ingen sten. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Her vil kirkegårdens gartner selv ligge

Roskilde - 20. august 2020 kl. 18:25 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et hjørne af Østre Kirkegård ud mod Klostermarken i Roskilde ligger den fælles mindehave.

- Det er en idé, som opstod i 1996, da vi fik en henvendelse fra Valbyhaven, om vi kunne lave et bud på fremtidens kirkegård. Den respons vi fik, gjorde, at vi lavede mindehaven, siger Inger Hansen og fortæller, at de først lavede den ene side med halvbuer.

Men mindehaven blev så populær, at den anden side er blevet lavet. Sammen danner hækkene en rundkredse, hvor en vej dog går imellem.

- Her er det helheden. Vi tilstræber at have blomster fra februar til sidst på efteråret et eller andet sted, men det skifter, fortæller Inger Hansen og røber, at det er et af hendes favoritsteder, og det er her, hun selv kan forestille sig at ende en dag.

I bedene står forskellige monumenter. Hvis man køber et gravsted her, køber man en messingplade, men stenene står på faste steder. Her er der også plads til kendt ukendt, og Inger Hansen viser, hvordan der nogle steder er store hosta-planter, hvilket giver luft mellem monumenterne.

Den fælles mindehave er så populær, at der er reserveret gravsteder.

- Folk har købt, mens de er i live for at være sikker på at få plads her, siger Inger Hansen.

Den fælles mindehave begyndte som et forsøg på at vise fremtidens kirkegård. Det er blevet et populært sted, og der er folk, som køber gravsted her, mens de er i live. Foto: Jens Wollesen