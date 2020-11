Anne Klein (tv) og Lis Nielsen troede, at alt var i orden, da de fortalte om planerne for et julemarked med julehytter på Stændertorvet. Men så kom politiet med en ny udmelding, der har fået de to arrangører til at aflyse julemarkedet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Her skulle have været to julemarkeder på søndag: Nu er begge aflyst

Roskilde - 26. november 2020 kl. 09:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

På søndag den 29. november skulle der have været hele to julemarkeder på Stændertorvet i Roskilde. Nu bliver der i stedet ingen, da begge er blevet aflyst med kort varsel. I begge tilfælde skyldes det, at arrangørerne sent i forløbet har fået at vide, at de skulle have søgt om tilladelse hos politiet, efter at de i første omgang fik besked om, at de kun behøvede at få tilladelse fra Roskilde Kommune.

