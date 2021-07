Se billedserie Danish Songwriting Academy er et eliteakademi, hvor de studerende flytter ind, bor sammen og laver musik sammen på skolens område i Vor Frue ved Roskilde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Her skal fremtidens hitmagere gå i skole

Roskilde - 04. juli 2021 kl. 13:32 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Til efteråret kommer musikken for alvor til at spille i de tidligere plejehjems- og genoptræningslokaler på Kamstrupvej i Vor Frue ved Roskilde. Eliteuddannelsen hos det nystartede Danish Songwriting Academy begynder nemlig til september, og lige nu er skolen i sin spæde start i gang med at blive gjort klar til det allerførste hold studerende.

- Det, vi kan, er egentlig at være et eliteakademi for de talenter, som sidder rundt omkring i landet med et åbenlyst talent, men har svært ved at finde en konstellation og måske ikke har været heldige at møde nogen på et efterskoleophold eller lignende, hvor man kommer ind i en bandproces. Det er jo for mange der, at et kreativt virke naturligt starter. Men når man er for eksempel sangskriver eller producer, så starter den rejse - for de fleste i hvert fald - alene. Vi skulle gerne være stedet, der finder det talent og giver en stafet til at kunne starte en rejse, siger rektor Anne Meldal Nørgaard om den nye uddannelse.

Talentfulde undervisere Den rejse får man assistance til at blive skubbet ud på med kyndig undervisning. På uddannelsen for sangskrivere og musikproducere vil der nemlig være et væld af erfarne personligheder fra musikbranchen til at undervise de studerende, og tanken er, at skolen generelt vil være tæt forbundet med både den danske og den internationale musikbranche.

- De fleste undervisere kommer til at være folk, der arbejder i musikbranchen lige nu og her. Og der vil også være udskiftning. Der er måske nogle, der har tid til at undervise ét semester, men ikke har tid til at undervise det andet. Det er meget vigtigt, at det er på den måde, for det er ikke en højskole, hvor man har 20 eller 30 lærere, der er tilknyttet. Det er et akademi, hvor vi hiver talenter ind til at undervise talenterne, forklarer Anne Meldal Nørgaard.

Samtidig fungerer skolen i udgangspunktet ikke som et eliteakademi for artister.

- Vi vil jo ikke gå ind og bestemme, hvad nogle får lyst til at lave, så det er ikke, fordi det er en hæmsko, at du også har artist-ambitioner. Men det er et eliteakademi, der skal udvikle talent i forhold til at skrive og producere musik til andre artister, siger Anne Meldal Nørgaard.

Optag ved at være på plads For at komme igennem nåleøjet og blive optaget på eliteakademiet skal man gennem optagelsesprøverne, som er blevet holdt. I juni blev der sendt besked ud til de 12, der er blevet udvalgt til det første hold. De studerende ser ud til at blive nogenlunde ligeligt fordelt med lige mange sangskrivere såvel som producere.

- Gennemsnitsalderen ligger på omkring de 22 år. Vi er meget fokuserede på, at man skal være fyldt 18 for at gå på uddannelsen, for man skal bo her, og man skal kunne tage ansvar for sig selv og andre - og kunne bo selv. Men vi lægger egentlig meget vægt på, at der ikke er nogen aldersbegrænsning. Vi er heller ikke genrespecifikke i forhold til musikken. Det er et eliteakademi for alle, siger Anne Meldal Nørgaard.

Den første årgang tegner dermed til at blive et ungt hold, men der har nu også været ansøgere i 30'erne og 40'erne, fortæller rektoren, som drømmer om at finde et skjult talent, der gerne er endnu ældre end det. Fra akademiets side er det ligeledes vigtigt, at der på forhånd er styr på, at de studerende kan sammen.

- Én ting er jo talentet. I vores udvælgelseproces er vi desuden nødt til at sætte et hold, der kan fungere socialt sammen, men også helt automatisk kan indgå i nogle fede samarbejder sammen. For det er det, akademiet også skal, siger Anne Meldal Nørgaard.

Mere musik til Roskilde Anne Meldal Nørgaard understreger, at Danish Songwriting Academy er en eliteuddannelse og altså ikke en højskole. Det sociale aspekt, hvor de studerende bor med hinanden på skolen og rystes godt sammen, er dog en vigtig del af akademiets identitet, fortæller den nyudnævnte rektor, der efter eget udsagn mere eller mindre er vokset op på Idrætshøjskolen Aarhus.

- Alt det her med, hvordan man arbejder som et hold, og at man forstår, hvad det at spille på et hold gør for ens egen udvikling - både personligt og kreativt - er noget, der er meget vigtigt for mig og også har været meget vigtigt for mig i mit arbejde med artister. Derfor synes jeg, at den her skole var spot on til mig. Både i forhold til at få fokus på det her med holdspillet samtidig med den her hardcore udvikling af talent, siger Anne Meldal Nørgaard, der siden blev kandidat i medievidenskab og i dag har arbejdet mere end 12 år i musikbranchen - undervejs med navne som The Minds of 99, Christopher og Nicklas Sahl.

Inspiration fra Sverige Danish Songwriting Academy har derudover fundet inspiration hos den svenske pendant, Musikmakarna, der uddanner studerende på et lignende akademi langt oppe i Sverige. At være væk fra storbyen og kunne gå »i zonen« med musikken er en del af forklaringen på, at eliteuddannelsen i Danmark har fået hjem i en landsby lidt uden for Roskilde. Og så er der selvfølgelig det åbenlyse.

- Det fungerer rigtig godt i forhold til hele det musikliv, der allerede er i Roskilde. Med Roskilde Festival, museet Ragnarock, hele det community, som er herude og har så meget fokus på kultur og musik, var det jo helt oplagt, siger Anne Meldal Nørgaard om akademiets placering.

