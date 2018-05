Se billedserie Rebecca Stehn Søndergaard fra Socialistisk Ungdomsfront (forrest) fandt alle de gamle slagord om det undertrykkende kapitalistiske samfund frem, da hun talte på Enhedslistens og ungdomsfrontens 1. maj. Hun har dog udbygget den klassiske klassekamp til i høj grad også at være en kvindekamp. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Her lever klassekampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her lever klassekampen

Roskilde - 01. maj 2018 kl. 12:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Når jeg ser et rødt flag smælde« gjalder i et fyldt lokale - omkring 80 mennesker - da Enhedslisten indleder 1. maj på Kildegården. Der er økologisk morgenbrød og dagbladet Arbejderen på bordene, hvoromkring der sidder unge og gamle med lidt mere skæg, morgenhår og striksweatre end gennemsnitligt.

Her er paroler om kapitalens udbytning af arbejderne og en selvforståelse af at være den sande venstrefløj, de sande forkæmpere for arbejderklassen og i en form for opposition til de andre, der kalder sig røde.

Partiet har for vane at fejre Arbejdernes Internationale Kampdag på Kildegården, men i år har de fravalgt at fortsætte til det fælles arrangement på Hestetorvet, hvor fagbevægelsen, Socialdemokratiet og SF tropper op. Her taler en af arbejdsgiverne, regionsrådsformand Heino Knudsen (S), og derfor holder Enhedslisten sig væk.

Det handler måske ikke så meget om det forlig, der er indgået, men om at markere utvetydig sympati med lønmodtagerne.

For Enhedslisten er 1. maj stadig en kampdag og ikke bare pilsnerhygge, for der er stadig kapitalister og andre borgerlige, der forsøger at undertrykke arbejderklassen.

- Jeg synes, det både er en kampdag og en festdag, for vi har noget at kæmpe for, men vi har da også noget at feste for, for vi har opnået mange ting. Problemet er, at vores velfærdssamfund, som er bygget op gennem årtier, nu er ved at smuldre igen gennem såkaldte reformer, nedskæringer og forringelser, siger Åge Skovrind, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Roskilde.

Han medgiver, at Enhedslisten forsøger at skille sig ud fra den øvrige venstrefløj ved at markere klare røde holdninger.

Det vækker genklang. Thomas Hansen er tidligere medlem af Socialdemokratiet, men er mødt op for at høre, hvad Enhedslisten har at sige på 1. maj. For ham er partiet nu det rigtige arbejderparti.

- Jeg mener ikke, at Socialdemokratiet repræsenterer den almindelige arbejder, de syge og de svage. Jeg synes, de er løbet fra deres værdigrundlag, siger Thomas Hansen.