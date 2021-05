Se billedserie Beboerne på Kalkgravsvej og Arnishøjvej er godt og grundig træt af lastbiltrafik på deres fælles grusvej. Alle syv husstande på vejene bakker op, og det samme gør et par andre naboer, som bor tæt på og landmændene med marker op til vejene. Foto: Lars Kimer

Her kører 30-40 lastbiler i døgnet: Det er ikke lovligt, lyder det fra naboerne

27. maj 2021
Af Lars Kimer

Beboere på den lille grusvej Kalkgravsvej ved Herringløse står med et problem, som de mener, Roskilde Kommune bør løse. De mener, at det, der foregår på vejen, strider mod, hvad der er givet tilladelse til i landzone-tilladelsen.

På en af vejens adresser ligger flere bygninger og en stor oplagringsplads, som engang i tidernes morgen var adresse for entreprenørfirmaet Pihl & Søn. Der blev kørt materiel til og fra, og livet gik sin gang. Det hele skete efter, en landzone-tilladelse blev givet tilbage i 70'erne.

Den landzonet-illadelse er stadig gældende, men Pihl & Søn er skiftet ud med en ny virksomhed, Thers Stilladser A/S, som har valgt at leje dele af bygninger og pladsen ud til mange andre firmaer. Det har skabt en voldsom trafik på det, der plejede at være en lille grusvej, men som i takt med udvidelsen af aktiviteterne i bygninger og på oplagringspladsen efterhånden er så bred, at to lastvognstog kan passere hinanden.

- Når det er værst, så kører der en stor lastbil en gang i timen, ofte med anhænger eller sættevogn på. Og vi kommer op på 30-40 passager af lastbiler i forskellige størrelse i døgnet. Læg dertil ladbiler og andet, så er der mellem 80 og 100 kørsler på vejen dagligt alene til virksomhederne der, siger en af naboerne, Michael Larsen. Når han taler om 80-100 kørsler, så tæller han en kørsel ned og retur som to kørsler. Udover lastbiltrafikken er der dagligt cirka 80-100 kørsler med personbiler til virksomhederne.

Mange virksomheder

På adressen ligger blandt andet nu også et trykkeri, som får kørt meget materiel til og fra og området, der også er blevet det, beboerne kalder en fremskudt grusgrav.

- Der ligger et firma, som får leveret grus og sten i store lastbiler. Det omlaster de til bigbags, som så køres ud på andre lastbiler så hurtigt, det kan lade sig gøre. Det er jo slet ikke det, landzonetiladelsen giver tilladelse til, siger Michael Larsen.

I alt er syv virksomheder nu registreret i bygningerne og på oplagspladsen, herunder et som stiller kæmpestore telte op på byggepladser. Beboerne oplever overnattende håndværkere på pladsen, hvor både huse, kontorbygninger, campingvogne og skurvogne bruges til overnatningsmulighed for skiftende håndværkere.

Michael Larsen har opbakning fra flere naboer til sit synspunkt om, at det, som foregår, er ulovligt.

Hos Camilla Nilsson har familien overvejet at lave huller i vejen for at få hastigheden ned.

Det ryster og støver

- De kører alt, alt for stærkt. Vi bor lige ud til grusvejen, og når det er tørt, så er alt dækket af støv hos os. Vi har boet her i fire år, og det er bare taget til i den tid. Vi har nu en datter på to måneder. Hun kommer aldrig til at sove ude i sin barnevogn på grund af støj- og støvgenerne, og vores hus ryster, når lastbilerne hamrer forbi. Hun kommer aldrig til at køre på cykel på vejen, fordi det er for farligt, og vi holder altid døre og vinduer lukket på grund af støvet, fortæller hun.

Også Berit Ebbe bor på vejen og har gjort det i 24 år. Hun ryster på hovedet over, hvad der foregår.

- Det her er slet ikke efter reglerne. Vi har prøvet dialogen, men det virker ikke, og når jeg påtaler, at der bliver kørt alt for stærkt, så bliver jeg kaldt alt muligt grimt, fortæller hun.

Politiet gør ikke noget

Beboerne har kontaktet politiet for få gjort noget ved problemet. Men politiet vil ikke give tilladelse til foranstaltninger, der kan få hastigheden ned, fordi langt det meste af grusvejen ligger uden for byzonen, hvor man i Herringløse må køre 40 km/t. Så reelt må man køre 80 km/t på grusvejen.

- Vi får at vide fra politiet, at man på vores vej skal køre efter forholdene, og de ikke er til mere end 20 kilometer i timen, siger politiet. Men lastbilerne kan sagtens nå 45-60 km/t, og mange personbiler kører ret ofte 50 eller mere. Og vejen bliver hele tiden udvidet. Hvis ikke den er bred nok, så kører lastbilerne ud i markerne, og på den måde udvides vejen stille og roligt. Den er blevet dobbelt så bred de senere år, siger Henrik Dam, som også bor midt på vejen, hvor han lige som de andre beboere oplever, at deres huse ryster som følge af lastbiltrafikken.

- Det er klokkeklart, at det her må man ikke i henhold til landzonetilladelsen. Der er kun en virksomhed, som kan ligge lovligt på oplagringspladsen på Kalkgravsvej 10, det er Thers Stilladser A/S, som købte grunden for fire-fem år siden. Alle de firmaer, som lejer sig ind hos dem, ligger der ulovligt, hvis ellers vi læser landzonetilladelsen korrekt, siger Michael Larsen og fortsætter:

- Med den seneste virksomhed der er kommet til, så har vi altså fået for meget af det her. Niveauet af lastbiltransport og personbiltrafik er uacceptabelt. Derfor har vi gjort opmærksom på det her i Roskilde kommune siden januar, siger han.

Beboerne ønsker en helt klar udmelding fra Roskilde Kommune om, hvad der er lovligt at foretage sig på adressen.

Hvad er lovligt?

- Vi er ikke blevet nabohørt om noget af det, der foregår, men vi blev nabohørt, da en af vores naboer ville leje ud til en hundeklub. Men tonstunge lastbiler mange timer i døgnet og den voldsomme personbiltrafik som følge af de mange virksomheder er vi ikke blevet hørt om, siger Michael Larsen.

Den negative påvirkning fra den megen transport påvirker også vejene Arnishøjvej samt en bid af Stenlykkevej, da der er flere veje til og ud fra oplagspladsen. De er alle små, private fællesgrusveje.