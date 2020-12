Roskilde Domkirke har fået forproduceret to julegudstjenester, som kan ses på nettet den 24. og 25. december. Foto: Per Christensen

Her kan du se julegudstjenester fra Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke har i år fået optaget to julegudstjenester, som kan ses hjemmefra, uden at man behøver at tænke på, om der er plads i kirken, eller om man risikerer at blive smittet.