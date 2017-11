Se billedserie Foto: Kenn Thomsen

Her kan du fælde dit eget juletræ

Roskilde - 24. november 2017 kl. 15:23 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er det rene nørderi at dyrke juletræer. På Dyssegården er de ved at gøre klar til årets indryk af familier, som er på jagt efter det helt rigtige af slagsen.

Hvert år i december løber de stærkt på Dyssegården, hvor han bor med sin storfamilie. Søster Mette Gjerskov og mor Louise Gjerskov bor her, og det samme gør de respektive partnere og børn, som hører til. Og når Morten Gjerskov ikke har travlt på gården, så bruger han sine kræfter på det politiske arbejde i byrådet i Roskilde, hvor han netop er blevet genvalgt for Socialdemokratiet.

Men kommunalvalg eller ej: Når december nærmer sig, så handler det ikke om politik, men om juletræer. Så kommer familier og gerne flere generationer og tager en af håndsavene, der ligger klar i en trækvogn ved indgangen til plantagen, lige ved siden af en lille indhegning, hvor en gruppe høns går og hygger sig.

Her er nogle af mulighederne:

Ågården, Pederstrupvej 16, Mogenstrup, 4700 Næstved.

Skuderløse Juletræssalg, Broksøvej 73, 4690 Haslev.

Bakkely Juletræ, Stenbækvej 7, Skullerup, 4330 Hvalsø.

Ryegaard, Munkholmvej 377, 4060 Kirke Såby.

Kærehave Skov, Østre Ringvej 40, 4100 Ringsted.

O-Green, Sognevejen 10, 2690 Karlslunde.

KH Gran, Brøndbyvej 162, 2625 Vallensbæk.

Elkjærs Juletræsplantage, St. Valbyvej 269, 4000 Roskilde.

Aggersvold Skov- og savværk, Stokkebjergvej 56, 4450 Jyderup. Der er mange steder, du kan hente dit juletræ selv.Her er nogle af mulighederne: - For nogle tager det flere timer, for der er rigtig meget at vælge imellem, siger Morten Gjerskov, der fortæller, at der er 30-35 mennesker på arbejde, når det går løs i juleweekenderne på Dyssegården.

17 år med juletræer

Familien har haft gården i 40 år, men først i år 2000 plantede de første årgang af juletræer.

- I 2006-2007 solgte vi de første træer. Men vores kunder husker ikke på samme måde. De mener, de er kommet her i 30 år, og det er vi jo glade for - at der er så mange gengangere, siger Morten Gjerskov.

Nogle af førstegenerationsgranerne står her endnu. Det er dem, der ikke var pæne nok til at sælge, og nu er de vokset så store, at de giver noget skovkarakter til den del af marken, hvor de står.

- Det er jo de grimme træer, som har fået lov til at stå i 17 år, men der bliver alligevel altid solgt nogle hvert år. Når de vælter, skal der råbes: Timber, siger Morten Gjerskov.

Selvlært træmand

Han har lært sig selv at drive juletræsplantage, og det kræver først og fremmest tid, forklarer han.

- Det er meganørdet. Det er noget med at sige; hvad kommer der til at ske med det her træ, når det har skudt en eller to eller tre gange. Hvordan kommer det til se ud næste år, hvis vi beskærer det nu? Det er vigtigt for læringsprocessen, at man hele tiden går og grunder over, hvad der virkede sidst, siger Morten Gjerskov.

Tre gange i løbet af vækstsæsonen bliver træerne beskåret. Det foregår manuelt med tang. - Og det kan godt ske, at man går forbi et træ og tænker: Dig kan jeg godt huske.

