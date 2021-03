Her holdes der udendørs gudstjenester i påsken

De beder om godt vejr i påsken i Svogerslev Sogn. Her tog man i sidste uge en hurtig beslutning, da det blev meldt ud, at der kan holdes udendørs gudstjenester med op til 50 personer samlet og med mulighed for sang, hvis alle overholder afstandskravet på to meter og synger i samme retning.