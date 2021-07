Der er al mulig grund til at flage i Svogerslev, for over de seneste 14 år har sognet bedre end noget andet sogn i kommunen været i stand til at holde på medlemmerne. Foto: Thomas Olsen

Her formår kirken at engagere sognebørnene

Roskilde - 22. juli 2021 kl. 13:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

I 2007 var Svogerslev end ikke på topfemlisten over sogne i Roskilde, som havde den største tilslutning til folkekirken.

Læs også: Nedlukning har gjort det svært for kirkerne

I dag er det anderledes. Nu er sognet nummer to og ånder førstepladsen Gadstrup i nakken.

Så hvad er det, der fungerer så godt i Svogerslev Sogn, at sognebørnene i højere grad har lyst til at forblive i folkekirken?

- Det vigtigste er nok, at vi har en målsætning om at engagere folk, svarer menighedsrådsformand Børge Dahlslund.

- Vi gør det på den måde, at vi ikke giver folk opgaver, men lader folk selv påtage sig opgave, som de har lyst til at løse. Præsterne klarer naturligvis alt det grundlæggende med begravelser og så videre, men derudover er vi hele tiden åbne for at finde nogle, der vil være med til at drive dagligdagen og lægge lidt til ud over det, præsterne gør, siger Børge Dahlslund.

Missionerer ikke

En af de meget synlige aktiviteter omkring kirken er den ugentlige gåtur. Hver onsdag året rundt mødes de, der har lyst - og de er typisk 30-40 stykker - til en tur ud i den friske luft, og bagefter fortsætter snakken over en kop kaffe.

- Efterhånden lærer man hinanden at kende, og efterfølgende er der måske nogle, der får lyst til at påtage sig nogle opgaver, men vi holder ikke gåturene med den bagtanke, at vi vil rekruttere folk. Selvfølgelig ved alle, hvad vi står for, men vi forventer ikke noget af dem, der går med. Vi bruger ikke gåturene til at missionere. Det lader vi andre om, siger Børge Dahlslund.

Han peger også på, at Svogerslev har fået en menighedspleje, som er med til at styrke kirken. Ved siden af præsterne og menighedsrådet er den kirkens »tredje ben,« som dog må finansiere alle sine aktiviteter selv, eftersom den ikke har adgang til midlerne, der kommer fra kirkeskatten.

- En af de store ting, menighedsplejen står for, er familieaftener. En anden ting er, at familier, der ikke selv har råd, kan søge om at komme på ferie, og vi har lige haft fire familie på ferie i et feriecenter i en uge, siger Børge Dahlslund.

Homogen by

Når det går så godt for kirken i Svogerslev, tillægger menighedsrådsformanden det også vægt, at Svogerslev er en homogen by, hvor der ikke er sket udbygning i større omfang i årtier.

- Jeg har selv boet her i 50 år, og vi er rigtig mange, der har boet her i mange år, så vi kender hinanden i Svogerslev. Og så har det også stor betydning, at vi har haft den samme populære præst længe, siger Børge Dahlslund med henvisning til Elsebeth Garde Kjær, som har haft 25-års jubilæum som sognepræst i Svogerslev.

