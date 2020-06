Første etape i Skt. Josefs Skoles helhedsplan bliver at flytte børnehaven over på vestsiden af Frederiksborgvej, så der bliver mulighed for at bygge en ny dobbeltbygning til undervisningsformål.

Her er Skt. Josefs Skoles byggeplaner

Når flytningen, som kræver en ombygning af huset, er gennemført, kan det røde hus, hvor børnehaven ligger i dag, blive revet ned og gøre plads til en dobbeltbygning, der kommer til at rumme otte nye undervisningslokaler. Det giver mulighed for, at også alle de internationale klasser, der samlet tæller 201 elever, kan blive undervist på Frederiksborgvej.

- At vi er presset på pladsen er nok en byskoles vilkår, men fordi vi har fået lejemålet i Algade, kan vi gøre tingene langsomt. Skolebestyrelsen har ønsket, at der kommer en lokalplan, der sikrer en fremadrettet strategi, som gør det muligt at udvide skolen i fremtiden, så den kan blive i byen. Hvis vi ikke er i stand til at sikre et lejemål, der fungerer pædagogisk, så vi fx måtte sende elever til Trekroner, ville det give en masse brydninger i hverdagen, og så ville vi være i et dilemma i forhold til at blive i byen. Men helhedsplanen sikrer, at vi kan drive skole på den måde, vi gerne vil, siger Mads Ole Frost Hansen.