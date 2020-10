Her er Kildegårdens nye bæredygtige boliger

Vinderprojektet, som er valgt ud fra kriterier om både projektet og prisen for grunden, omfatter 35 boliger med tre og fire værelser. Alle boligerne får enten egen have eller altan, og på toppen af de i alt fem forskudte byhuse bliver der etableret fem penthouse-boliger med tre altaner hver.

- Vi er utroligt glade for at have vundet projektet sammen med MT Højgaard Projektudvikling. For os har den arkitektoniske vision været at skabe en boligbebyggelse med diversitet og arkitektur, som forholder sig til den helt særlige historiske bykontekst, den er placeret i, tilpasset fremtidige krav til bæredygtighed, og de ønsker og behov, som en moderne familie har i dag, siger Lise Bækgaard, der er partner i Danielsen Architecture.

Bygherren MT Højgaard Projektudvikling glæder sig over at have vundet, og ser sagen som et godt eksempel på et projekt, som er mere end mørtel og mursten. Parterne går nu sammen med Roskilde Kommune om at færdigprojektere byggeriet.