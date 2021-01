Nye ejere af FC Roskilde samlet i Roskilde Idrætspark. Fra venste ses: Hans-Bo Hyldig, Per Thormann, René Christiansen, Kristian Emborg, Claus Langer og Tom Rasmussen. På billedet mangler Per Holm og Michael Willaume. Foto: Lindskov

Her er FCR's redningshold - nye ejere ønsker lokal opbakning

Roskilde - 06. januar 2021

Onsdag blev det offentliggjort, at syv lokale erhvervsfolk har overtaget FC Roskilde for at sikre dens overlevelse, og de indbyder nu flere til at være med til at gennemføre ambitionerne om at få en god fremtid i dansk fodbold.

Gruppen består af René Christiansen (virksomheden Salafri), Hans-Bo Hyldig (FB Gruppen), Claus Langer og Kristian Emborg (Langborg ApS), Tom Rasmussen (Roskilde Teltudlejning), Per Holm (Per Holm Holding), Michael Willaume Andersen (Nordi ApS) og adm. direktør Per Thormann (Thormann A/S).

De nye ejere lægger især vægt på, at FC Roskilde nu skal have en solid forankring. Både når det gælder den nødvendig kapital-indsprøjtning, tilskuer-interessen - og lokale fodbold-talenter på holdet.

Bredere støtte

Samtidig understreger de, at de ikke kan klare denne opgave alene og appellerer derfor om yderligere opbakning gennem flere sponsorater fra andre virksomheder eller personer i og uden for postnummer 4000.

- For os er det vigtigt, at FC Roskilde kommer til at køre rundt og hvile økonomisk i sig selv. Vi kommer hverken for at tjene penge eller fylde huller op. I 2021 bliver det også op ad bakke, men vi investerer i klubben, fordi vi tror på det og inviterer flere til at bakke op, siger René Christiansen.

Tom Rasmussen var allerede tæt på klubben, som medlem af bestyrelsen i moderklubben RB06. Her er han ansvarlig for den eliteungdomsafdeling, som for et år siden blev udskilt fra FC Roskilde og ført tilbage til RB06:

- Med et lokalt ejerskab af FC Roskilde kan vi skabe en lokal basis, hvor divisionsholdet primært er bygget op omkring egne talenter.

- Efter vores mening er det en nødvendig og økonomisk langt mere bæredygtig model end at spille med et hold af indkøbte spillere udefra. Det er også vigtigt, hvis tilskuerne fortsat skal være interesseret i at gå i Rådmandshaven for at se divisionsfodbold, siger Tom Rasmussen.

Lokal ledelse

Henrik Andersen, formand for moderklubben RB06 og medlem af bestyrelsen for FC Roskilde, ser frem til at få styrket båndene mellem de to klubber. Divisionsholdet hører til i FC Roskilde, mens andetholdet i Danmarksserien er en del af RB06, ligesom ungdomsholdene er.

- Nu får vi lokal ledelse i begge klubber med folk, der vil Roskilde og fodbolden det bedste. Jeg håber, at det vil medvirke til, at vi kan fastholde flere af vores egne talenter frem for, at de søger mod København. Det er dem, der skal bære det her igennem på det sportslige plan.

For Claus Grønborg, direktør i FC Roskilde, giver det nye ejerskab nye muligheder:

- Når lokale erhvervsfolk går ind og skaber grundlag for fodboldklubben, er det en model, jeg tror meget på. Konstruktionen giver større styrke i forhold til sponsorer, moderklubben og tilhængerne, siger Claus Grønborg.

Missionen lykkedes

Den tidligere ejer Carsten Salomonsson, der nu har haft aktiemajoriteten i FCR siden marts 2019, er meget glad for, at klubben nu kan overleve på denne måde:

- For mig handlede det om at redde klubben, så jeg kan kun være tilfreds med den løsning, der er nu fundet. Jeg er glad og stolt over at kunne levere stafetten videre til lokale kræfter.