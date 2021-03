Her åbner Trendstar

- Vi ligger inde med et kæmpe varelager af vinter- og konfirmationstøj. Vi vælter simpelthen i varer, og vi er nødt til at gøre noget for at overleve, siger indehaver Kasper Hviid.

Lige som andre indehavere af tøjforretninger køber Kasper Hviid ind 6-8 måneder før, tøjet lander i butikken, og det er derfor yderst vanskeligt at navigere i nedlukningerne - både hvad angår lageret af varer for mange hundrede tusinde kroner og overvejelser om nye indkøb at varer til kommende sæsoner. Det er en stor frustration, som åbningen i bymidten nu til dels kan afhjælpe.

- Vi har lige renoveret butikken på RO's Torv, og den kommer vi til at kæmpe for med næb og klør, så det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke lukker på RO's Torv. Men scenariet kan være, at vi måske fremover skal være begge steder. Vi er positive, og vi tror på, at det skal gå. Nu glæder vi os i hvert fald til at tage imod kunder her i gågaden, siger indehaveren, der slår dørene op i Algade 39 tirsdag 2. marts.