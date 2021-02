Se billedserie Henrik Stougaard i Danmarks Lejerforeningers kontor, hvor han kan arbejde mere, når byrådsarbejdet bliver overladt til andre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Henrik Stougaard har deltaget i sit sidste byrådsmøde

Roskilde - 11. februar 2021 kl. 13:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Henrik Stougaard er fortid for byrådet i Roskilde.

Torsdag anmodede han om tilladelse til at træde ud af byrådet og om at blive fritaget for alle de hverv, han har i kraft heraf. Anmodningen bliver behandlet på byrådets møde i næste uge, hvor den utvivlsomt bliver imødekommet. Henrik Stougaards afløser bliver Anna Bondo Nielsen.

I forvejen har Henrik Stougaard orlov fra byrådet i februar, hvilket altså betyder, at han har deltaget i sit sidste møde i byrådet, hvor han har haft plads uafbrudt siden 1986.

Det er kun et par uger siden, at Henrik Stougaard meddelte, at han ikke havde til hensigt at genopstille til valget til november, men nu bliver det med øjeblikkelig virkning, efter eget valg, og det har han det aldeles fint med.

- Der er en rigtig god lejlighed, og der er to store opgaver, der venter i Danmarks Lejerforeninger, og dem ville jeg ikke kunne påtage mig uden at afskrive det andet, siger Henrik Stougaard.

Han takker af efter 35 år i byrådet. De fleste år repræsenterede han SF, som han brød med i 2011, da partiet sad i regering. Efter et kort intermezzo som repræsentant for Roskildelisten meldte han sig ind i Enhedslisten, som han har repræsenteret i byrådet siden, først sammen med Jonas Paludan, aktuelt sammen med Susanne Lysholm Jensen, som også har meddelt sin afgang. Det får nu ikke Henrik Stougaard til at overveje at fortsætte perioden ud.

- De andre i partiet vil nok synes, det er ubelejligt, men det er kun, fordi de ikke er fremsynede nok! Nu får de lejlighed til at bokse med tingene på et tidspunkt, hvor der stadig er lang tid til valget, siger Henrik Stougaard.

Ved at vælge byrådsarbejdet slipper han for at vælge mellem det politiske og det civile arbejde - et valg, der i en alder af 69 år efterhånden er blevet nødvendigt.

- Indtil for 10 år siden kunne jeg tage en nat eller to, hvor jeg kunne arbejde igennem og lad være med at sove. På tredje dag måtte jeg så have en pause, nok på et døgn, og så var jeg oppe igen. Når jeg har brug for at arbejde »30 timer i døgnet,« kan jeg i teorien stadigvæk tage sådan nogle commando raids - men det tager mig en uge at komme over det, Man kan sige, at min spidskapacitet er nedsat i forhold til, hvad den var tidligere, og nu er jeg nødt til at håndtere det ved at arbejde »normalt« - 40-50 timer om ugen, og så har jeg valget mellem at passe mit byrådsarbejde og mit andet arbejde på stærkt reduceret tid - eller at arbejde fuld tid på mit arbejde, forklarede Henrik Stougaard for et par uger siden årsagen til sin beslutning.

For hans vedkommende bliver der tale om et clean cut. Ikke noget med at trappe det politiske arbejde ned i en overgangsperiode eller noget i den stil. Det vil ikke virke for ham.

- Jeg har svært ved at holde mig væk, så jeg bliver nødt til at gøre det på den måde - at tage en kold tyrker, også fra arbejdet i Enhedslisten, i noget tid. Kun i helt særlige situationer vil jeg hjælpe, hvis der fx hvis der er brug for at finde nogle dokumenter frem, men når det handler om at tage stilling fremadrettet, holder jeg mig helt væk, siger Henrik Stougaard.

