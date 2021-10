På lørdag bliver der holdt DM i bilstereo - altså musikanlæg i biler - kom og se og lyt med. Der er gratis adgang til arrangementet, der finder sted i Gadstrup Erhvervspark. Foto: DC Scandinavia

Send til din ven. X Artiklen: Helvedes højt: DM-finale bliver fem gange højere end Roskilde Festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helvedes højt: DM-finale bliver fem gange højere end Roskilde Festival

Roskilde - 06. oktober 2021 kl. 06:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Danmarks lækrest musikanlæg til biler lægger vejen forbi Gadstrup på lørdag, hvor der afholdes DM i Bilstereo.

Ja, du læste rigtigt. Der findes simpelthen et DM for landets lækreste musikanlæg til biler.

Og bare for at være helt på det rene, så har politiet godkendt begivenheden, som nok i korte øjeblikke vil kunne høres i Gadstrup.

Kom ud og lyt med Finalen afvikles nemlig hos DC Scandinavia i Erhvervsparken 8B i Gadstrup nu på lørdag sammen med Dansk Bilstereoforening og finder sted fra klokken 10 til 17.

Om du er interesseret i den absolutte Hi-fi-oplevelse i bilen, om du går op i lyd og styling, eller om du vil høre hvilke biler i Danmark, der kan spille højest, så er DM i Bilstereo stedet at komme.

Der bliver konkurreret på både god lyd i bilen, perfekte installationer, vilde designs, og på hvor mange decibel anlæggene kan spille.

Der er masser af muligheder for at lytte i bilerne, få en god snak med dem, der har bygget bilerne og se, om bilstereo-konkurrencer kunne være noget for dig.

Vinderne kvalificerer sig til at deltage i Europamesterskaberne i Salzburg i Østrig til foråret, så der er alt at kæmpe for, og alle deltagere har ydet deres bedste for at lave det bedste resultat, om det er naturtro musik-gengivelse eller om at komme op på 150dB eller mere.

Højere end festivalen For at sætte det tal lidt i relief, så spilles der med en gennemsnitlig dB på 103, når Roskilde Festival holder koncerter på Orange Scene. Lyden på Roskilde Festival bliver målt som et gennemsnit over 15 minutter.

- Der kommer 20 deltagere, nogen dyster i at spille højt, andre i bedst lydgengivelse og andre igen i, at anlægget skal tage sig godt ud. Vi hører, at nogle af deltagerne i konkurrencen med høj lyd går efter at ramme 150 dB. Verdensrekorden er 164dB for et lydanlæg i en bil, fortæller salgschef hos DC Scandinavia Freddie Malling.

Hos høreforeningen har man slået fast, at smertegrænsen for lyd ligger ved 125db, et jetfly leverer 140db ved takeoff, og lyden af et jagtgevær er målt til 165db.

Godkendt af politiet Freddie Malling forsikrer, at arrangementet er godkendt af politiet, og at lyden kun i korte perioder bliver skruet meget højt op, og der jo også er den smukke lyd og de smukke anlæg at beundre.

Han håber, at mange har lyst til at stikke næsen ind til danmarksmesterskaberne.

- Bilstereo-entusiasterne er nogle virkelig dedikerede mennesker, så der er en stor oplevelse at få, hvis man kigger ind, siger han.

DC Scandinavia sælger til daglig bilstereoer og tilbehør, så der er også en masse at se på, og skulle du overveje, om du selv har brug for en opgradering af dine anlæg, så er Jimmys Montage, som har specialiseret sig i eftermontering af biludstyr, også til stede. Der er naturligvis også mulighed for mad og drikke på stedet samt flere konkurrencer.

Arrangementet afholdes af foreningen EMMA, European Mobile Media Assosiation, og der kommer fire dommere fra foreningen for at dømme konkurrencen.