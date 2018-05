Det er ikke let at være ateist og bo i Æblehaven i Roskilde, når man kommer fra Iran, fortæller en mand, som ønsker at være anonym. Han har oplevet at blive chikaneret af andre muslimer, fordi han ikke selv er det. Foto: Kenn Thomsen

Helvede for en sorthåret ateist at bo blandt muslimer

Han håbede som ateist at finde frihed, da han flygtede fra Iran og kom til Danmark, men til sin fortvivlelse bor han nu igen omgivet af islamisk kontrol i Æblehaven i Roskilde, hvor han har boet med sin kone i tre et halvt år. Det er ikke trygt, fordi området er domineret af tyrkiske og arabiske muslimer, der blandt andet har kastet ting mod det iranske pars vinduer midt om natten. Alene fordi de ligner muslimer og ikke er det.

- Problemet er, at vi ikke er muslimer, men vi har sort hår og kommer fra Iran. Problemet er, at muslimer ikke har respekt for andre mennesker, der står uden for deres religion, siger den iranske flygtning, der kom til Danmark, fordi hans familie var forfulgt i Iran, hvor hans bror blev anholdt og siden dræbt i fængslet for at være ateist.