To meget unge piger blev anholdt for butikstyveri i Føtex. Foto: Lars Kimer

Helt unge piger stjal i Føtex

Det skete da personalet i Føtex ved stationen spottede to piger, som efterfølgende viste sig at være 13 og 15 år - begge fra Roskilde.

Personalet havde bemærket, at de to piger gik ind i prøverummet med nogle trøjer. Den ene pige gik ud af prøverummet, hvor der var efterladt en alarm, som var revet af tøj fra butikken. Hun gik herefter igennem kassen uden at betale for sine varer. Kort efter gik den anden pige igennem kassen, uden at betale for noget.