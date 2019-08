Retten i Roskilde, hvor den 48-årige blev dømt for vold begået ved "de skæve boliger," som ligger lige bag det byggeri, der er i gang til venstre i billedet. Foto: Katrine Wied

Helt skævt at skrige voldtægt

Roskilde - 22. august 2019 kl. 08:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet kom på en lidt vanskelig opgave, da en social vicevært i de skæve boliger på Roskilde Ring ringede efter hjælp til at håndtere en af boligernes beboere.

To beboere havde haft en kontrovers, som det i første omgang lykkedes den sociale vicevært at tæmme, men lige under overfladen ulmede temperamenterne, navnlig hos 48-årig kvinde, der efter alt at dømme var påvirket. Da to politibetjente, en mandlig og en kvindelig, ankom, sad hun i nærheden af viceværten og virkede nogenlunde rolig, men da betjentene prøvede at gelejde hende ind i hendes egen bolig, tog pokker ved hende.

Ifølge den kvindelige betjent forsøgte kvinden at rive sig løs, kastede sig på jorden og råbte og skreg: »Det er voldtægt! I brækker nakken på mig!« mens hun rullede rundt på jorden. Den 48-årige slog desuden ud efter begge betjente.

For at undgå at blive slået besluttede betjentene at lægge kvinden i håndjern, hvorefter det lykkedes at få hende indenfor i boligen, men i det samme vendte hun sig rundt og gav den kvindelige betjent et kraftigt stempelspark i lysken. Betjentene reagerede straks med at anholde hende, sigte hende for vold mod tjenestemand, og tage hende med på politigården. Der blev den anholdte visiteret, og imens visitationen stod på, så hun sit snit til endnu en gang at sparke betjenten, der denne gang blev ramt i maven.

Den 43-årige kvinde erkendte, at hun havde råbt og skreget, men nægtede sig skyldig i vold. Hun mente, at hun var blevet behandlet hårdt og voldeligt, og at en af betjentene havde stukket sin tommelfinger op bag hendes kranium, mens hun lå på maven på jorden og var blevet lagt i håndjern. Hun mente desuden, at den mandlige betjent, der medvirkede ved anholdelsen, havde forfulgt hende igennem de seneste fem år.

Retten lagde imidlertid mest vægt på betjentenes forklaringer, som fremstod noget mere sammenhængende og troværdige end kvindens. Vold mod tjenestemand straffes som udgangspunkt med ubetinget fængsel, og det så retten ingen grund til at fravige i dette tilfælde. Derfor blev den 48-årige kvinde idømt 60 dages ubetinget fængsel.