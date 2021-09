Se billedserie Renoveringen af Assensvej blev færdiggjort tidligere i år, men nu skal der lægges fjernvarme. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Helt nyrenoveret vej rives op igen: "Brandærgerligt og uheldigt"

Roskilde - 11. september 2021 kl. 11:50 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

I mange år sukkede beboere på Assensvej i Himmelev efter en istandsættelse af den slidte vej, og i foråret kunne de så læne sig tilbage og nyde synet af en færdigrenoveret vej, som blandt andet havde fået flotte granitkantsten. Det lader dog til at blive en kortvarig glæde, som den formodentlig dyre renovering bragte med sig.

Forsyningsselskabet Fors er nemlig i færd med at lægge fjernvarmerør i Himmelev og når snart til Assensvej, hvilket betyder, at vejen igen skal graves op. Meldingen har naturligt nok affødt forundring og en række henvendelser til Roskilde Kommune fra beboere, der ikke forstår, hvorfor arbejdet på vejen er endt med at foregå i lige præcis denne rækkefølge.

Forklaringen fra Roskilde Kommune er, at der er sket en menneskelig fejl i kommunikationen mellem dem og Fors.

- Normalt holder vi koordineringsmøder en til to gange om året, for at det her ikke skal ske, men vi er i den uheldige situation, at jeg ikke har fået spurgt nok ind, da jeg planlagde Assensvej for et par år siden, siger Anita Madsen, der er vejingeniør ved Roskilde Kommune.

Fors har siden juni lavet fjernvarme i Himmelev, og gravearbejdet er også blevet påbegyndt på Assensvej. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Meget sjældent Gennem sin position er Anita Madsen personen med ansvaret, og hun er klar over, at hele sagen har skabt røre i den lokale andedam. Hun er ked af, at situationen er endt, som den er.

- Det er jo mit job at få det koordineret med Fors, når vi laver noget, og det har jeg ikke gjort godt nok. Da vi planlagde det, havde jeg fået den opfattelse, at fjernvarmen - på nær på Fynsvej og det, der er syd for Fynsvej - ville være færdig. Men det har ikke været korrekt, siger hun.

Hun pointerer også, at det er yderst usædvanligt, at de forskellige instanser får snakket forbi hinanden som her. Anita Madsen har været 18 år ved kommunen og vurderer, at der i hendes tid kun er hændt sådan en fejl én gang før - og den ligger muligvis op til 10 år tilbage i tiden.

- Det er en af de der uheldige omstændigheder. Det er heldigvis meget sjældent, det sker, siger hun.

Istandsættelsen af Assensvej indebar blandt andet nye granitkantsten. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Istandsættes igen Beboerne i Himmelev var i forvejen informerede om, at der skulle lægges fjernvarme, men oven på renoveringen af Assensvej var det gængse indtryk, at rørene så ville blive lagt ad en anden linje. Anita Madsen forstår godt de borgere, der nu rynker på brynene over, at vejen så kort tid efter det seneste arbejde skal rives op igen.

- Endelig så det pænt ud efter at have været nedslidt, og så kommer der nogle og hiver det op. Det er brandærgerligt. Men vi har i et stykke tid godt vidst, at vi har begået den her fejl, og er også enige med Fors om, at vi skal istandsætte vejen igen, når de er færdige. For alle er jo klar over, at de borgere, der endelig havde fået en ny vej, ville være super kede af at få en vej, hvor man kan se fjernvarmegravningen de næste 20 år, siger hun.

Ifølge Fors' hjemmeside er forventningen, at gravearbejdet i Himmelev er færdigt til december. Håbet fra Roskilde Kommune er så at give Assensvej en ordentlig omgang - igen - når arbejdet er overstået.

- Vi er enige om, at vi skal have gjort noget mere ved istandsættelsen end det, vi normalt ville gøre, når fjernvarmen har været der, og har fokus på, at vi skal tilbage til noget, der ligner en ny vej bagefter. Og så meget som muligt tilbage til den stand, som den har nu. Det vil jeg i hvert fald lægge mig i selen for, siger Anita Madsen.

