Se billedserie Det er rampen her ned til tunnellen under jernbanen, en bil forvildede sig ned på torsdag aften. Foto: Heide Engelund

Helt kuk: Bilist forsøgte at køre under jernbanen i fodgængertunnel

Roskilde - 05. februar 2021 kl. 09:53 Kontakt redaktionen

Måbende fodgængere så til, da en bil torsdag aften forvildede sig ned på rampen ned til fodgængertunnellen under Roskilde Station.

Bilen havde slingret gennem gaderne, inden den havnede på den smalle rampe, hvor den desorienterede bilist indså, at der ikke var en vej videre.

Det fik den indtil videre uidentificerede person bag rattet til at forsøge at vende bilen, hvad der var kropumuligt.

Efter at have påkørt siderne på rampen flere gange, fandt bilisten ud af at bakke op og køre væk igen - nu uden et sidespejl.

En borger havde meldt bilisten klokken 18.05, da bilen blev set køre ad Køgevej gennem viadukten under jernbanen, hvor den også stødte ind i kanterne flere gange.

Bilisten formåede herefter at komme videre til Jernbanegade, hvor vedkommende af uransagelige årsager fandt på at køre ned ad rampen, som man trods alt skal over fortovet for at komme frem til.

En nærliggende forklaring må være, at bilisten var påvirket, men politiet har endnu ikke fået fat i personen. De kan dog se dens vanvittige færd på overvågningskameraer og forsøger nu at finde frem til bilens ejer for at finde ud af, hvem der førte bilen og kan stillet til ansvar for de lovovertrædelser og skader, der blev forvoldt.

Til alt held var der ingen personer, der blev ramt af den vildfarne bil.