Helt ekset med egetræ

Originaliteten i de varer, hun har fyldt livsstilbutikken op med, står ikke tilbage for det sjælfulde rum. Her står unikke og gedigne spejle, stiger og reoler skabt af en snedker uden brug af et eneste søm. Her er mundblæste glas fra Holland, håndlavede stearinlys i mandstykkelse fra Belgien, gamle æltefade, mundblæste lamper, gamle krydderikrukker fra Kina, vintage-krukker fra Middelhavet, rustikke spækbrætter formgivet i egetræ fra den nordkoreanske ambassade og smukt emballerede delikatesser fundet i Hamburg.

York Living er tydeligvis en passion for Betina Niebuhr, men butikken fungerer også som en mulighed for at skåne frisørkroppen, der blev udsat for et brækket kraveben for to år siden.